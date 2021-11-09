Юрий Воскресенский в лагере беженцев: вся моральная ответственность за любого умершего лежит на польской стороне
Новости Беларуси. Белорусский Красный Крест и сенаторы привезли на границу гуманитарную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация по-прежнему остается напряженной. Предстоящей ночью ожидается значительное похолодание. Вещи и еду распределяют так, чтобы не допустить давки: в стихийном лагере уже более 2 000 нелегальных мигрантов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Волны подлого лицемерия захлестывают сейчас антицивилизованный мир. Они ждут, чтобы все эти люди, эти дети – умерли.
Во время прямого эфира с белорусско-польской границы к Азаренку подошел мальчик. И что он сказал, читайте здесь.
Юрий Воскресенский, политолог:
Вся моральная ответственность за любого умершего – а они, к сожалению, наверное, будут с такой погодой – вся лежит на польской стороне. Они просто обязаны принять хотя бы женщин и детей. Тем более с точки зрения исторической насколько цинично. Польский народ сам был сколько лет и без государства, и все время вынужден был скитаться по европам, вынужден был отражать агрессию. И сейчас, когда пришло время вернуть исторический долг, они просто сунули голову, как страус, в песок. Они еще и препятствуют, используют просто античеловеческие методы.
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