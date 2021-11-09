Юрий Воскресенский в лагере беженцев: вся моральная ответственность за любого умершего лежит на польской стороне

Юрий Воскресенский, политолог:

Вся моральная ответственность за любого умершего – а они, к сожалению, наверное, будут с такой погодой – вся лежит на польской стороне. Они просто обязаны принять хотя бы женщин и детей. Тем более с точки зрения исторической насколько цинично. Польский народ сам был сколько лет и без государства, и все время вынужден был скитаться по европам, вынужден был отражать агрессию. И сейчас, когда пришло время вернуть исторический долг, они просто сунули голову, как страус, в песок. Они еще и препятствуют, используют просто античеловеческие методы.

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