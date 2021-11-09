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Путин собрал Совет безопасности после телефонного разговора с Лукашенко

09 ноября 2021 19:12
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Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Путин собрал Совет безопасности после телефонного разговора с Лукашенко-1

Президенты сверили часы по двусторонней повестке. На контроле глав государств актуальные интеграционные вопросы. Особое внимание стороны уделили ситуации на белорусско-польской границе, обсудив в деталях происходящие на рубежах, тревожные факты и тенденции. Не обошли вопрос жестоких действий польской стороны по отношению к мирным людям. При этом, как было подчеркнуто, особую обеспокоенность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши.  

Как стало известно, после телефонного разговора с Александром Лукашенко Владимир Путин собрал Совет безопасности, ключевой темой которого стала пограничная политика.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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