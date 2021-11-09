«Это очень большой груз, порядка трёх тонн». Сенаторы привезли на границу гуманитарную помощь беженцам

Новости Беларуси. Белорусский Красный Крест и сенаторы привезли на границу гуманитарную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация по-прежнему остается напряженной. Предстоящей ночью ожидается значительное похолодание. Вещи и еду распределяют так, чтобы не допустить давки: в стихийном лагере уже более 2 000 нелегальных мигрантов.
У белорусов сердце не зачерствело. Сенаторы, общественность, неравнодушные люди привезли еду, тысячи бутылок воды, теплые вещи.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Сегодня утром состоялось заседание Президиума Совета Республики. И члены Совета Республики приняли решение, что мы соберем очень быстро гуманитарный груз. Это очень большой груз, порядка трех тонн. Следующую партию мы доставим завтра утром. Это продукты питания, одежда, хлеб, вода. Только пять тонн воды. И целый ряд других необходимых вещей, которые понадобятся беженцам. И мы приняли решение, что несмотря ни на что мы сегодня первую партию уже доставим на границу. Очень переполняют чувства. Не ожидал, что будут такие эмоции, увидев этих детей, особенно детей глаза. И все, что мы им можем помочь – это чтобы они могли поесть и где-то согреться.
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