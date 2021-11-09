«Это очень большой груз, порядка трёх тонн». Сенаторы привезли на границу гуманитарную помощь беженцам

Новости Беларуси. Белорусский Красный Крест и сенаторы привезли на границу гуманитарную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация по-прежнему остается напряженной. Предстоящей ночью ожидается значительное похолодание. Вещи и еду распределяют так, чтобы не допустить давки: в стихийном лагере уже более 2 000 нелегальных мигрантов.

У белорусов сердце не зачерствело. Сенаторы, общественность, неравнодушные люди привезли еду, тысячи бутылок воды, теплые вещи.