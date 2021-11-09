Придыбайло рассказал о ночи в лагере беженцев: лежит ребёнок, а возле него чёрный рюкзак, но он белый. Потому что выпал иней

Новости Беларуси. Польские солдаты переходят к радикальным действиям. Военные сопредельного государства открыли огонь по мигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выстрелы с польской стороны звучали и накануне, 8 ноября. Мигранты не сдаются, уверяя, что не уйдут с границы. Хотя очевидно, что в Европе их не ждут. На месте событий работает съемочная группа СТВ. Григорий Азаренок с подробностями.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы встретили здесь нашего хорошего друга – журналиста RT Константина Придыбайло. Предлагаю дать ему слово. Костя, ты здесь сегодня с самого утра. Расскажи – твои впечатления. Какая была ночь, как выглядели эти люди? Что они говорили, что они чувствовали? Придыбайло: «Ночь в этом импровизированном лагере беженцев прошла на самом деле не очень спокойно». Читайте здесь.

Константин Придыбайло, корреспондент RT:

На самом деле очень страшно было сюда приехать. Мы прибыли в семь утра на эту территорию. Это импровизированный лагерь беженцев, простирается, наверное, метров на 700. Я его разделил на несколько частей. Первая часть – это семьи с подросшими детьми, потом взрослые мужчины и молодежь-мужчины, а дальше – я назвал это кодово – «детский сад». И что самое страшное было… Этот «детский сад» находится дальше всего от КПП «Брузги», как сюда можно попасть. И когда мы здесь шли – вроде бы мужчины, вроде бы уже не спят, костры какие-то горят, дымятся, когда мы дошли до вот этого «детского сада» и когда я увидел маленькие вот эти кулечки, накрытые в несколько слоев спальными мешками, завернутыми в полиэтилен, там черти-что было. Но самое страшное, когда ты идешь, смотришь – лежит рядом ребенок, а возле него, казалось бы, черный рюкзак, но он белый. Потому что было -1 – -2 °C ночью, выпал иней. И эти люди спали в таких условиях здесь. Это очень страшно было наблюдать. Григорий Азаренок:

Как ведут себя поляки? Как они ведут себя по отношению к этим людям, к прессе?