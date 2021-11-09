Придыбайло рассказал о ночи в лагере беженцев: лежит ребёнок, а возле него чёрный рюкзак, но он белый. Потому что выпал иней
Новости Беларуси. Польские солдаты переходят к радикальным действиям. Военные сопредельного государства открыли огонь по мигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выстрелы с польской стороны звучали и накануне, 8 ноября. Мигранты не сдаются, уверяя, что не уйдут с границы. Хотя очевидно, что в Европе их не ждут.
На месте событий работает съемочная группа СТВ. Григорий Азаренок с подробностями.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы встретили здесь нашего хорошего друга – журналиста RT Константина Придыбайло. Предлагаю дать ему слово. Костя, ты здесь сегодня с самого утра. Расскажи – твои впечатления. Какая была ночь, как выглядели эти люди? Что они говорили, что они чувствовали?
Придыбайло: «Ночь в этом импровизированном лагере беженцев прошла на самом деле не очень спокойно». Читайте здесь.
Константин Придыбайло, корреспондент RT:
На самом деле очень страшно было сюда приехать. Мы прибыли в семь утра на эту территорию. Это импровизированный лагерь беженцев, простирается, наверное, метров на 700. Я его разделил на несколько частей. Первая часть – это семьи с подросшими детьми, потом взрослые мужчины и молодежь-мужчины, а дальше – я назвал это кодово – «детский сад». И что самое страшное было… Этот «детский сад» находится дальше всего от КПП «Брузги», как сюда можно попасть. И когда мы здесь шли – вроде бы мужчины, вроде бы уже не спят, костры какие-то горят, дымятся, когда мы дошли до вот этого «детского сада» и когда я увидел маленькие вот эти кулечки, накрытые в несколько слоев спальными мешками, завернутыми в полиэтилен, там черти-что было. Но самое страшное, когда ты идешь, смотришь – лежит рядом ребенок, а возле него, казалось бы, черный рюкзак, но он белый. Потому что было -1 – -2 °C ночью, выпал иней. И эти люди спали в таких условиях здесь. Это очень страшно было наблюдать.
Григорий Азаренок:
Как ведут себя поляки? Как они ведут себя по отношению к этим людям, к прессе?
Константин Придыбайло:
На самом деле тебе повезло. Ты приехал, когда со стороны Польши вообще ничего не происходит на данный момент, кроме того, что они стоят, сверкают своими белыми касками полицейские, согнали еще военных, армию – это реальная польская армия, можем посмотреть, как она выглядит. Я никогда в жизни не видел польскую армию. И очень много машин, спецтехники – они даже водомет сюда привезли. Водомет, когда ты говоришь и изо рта пар идет, понимаешь? Они ничего не делают, но в районе 10 утра появился вертолет, который летал очень низко. Он действительно очень сильно раздражает.
Что было ночью… Да даже не ночью, мы приехали в 7 утра, темно, все люди спят, горят прожектора. То есть здесь было светло, на самом деле светло. Здесь работала такая агитмашина, которая говорила, что вы нарушаете какое-то законодательство, идите обратно в Беларусь, идите вообще к себе, дальше на родину возвращайтесь и так далее. Плюс, как рассказали наши пограничники (мне удалось пообщаться со многими уже людьми, которые здесь хотят прорваться в тот самый желанный демократичный Евросоюз), здесь, вдоль этого лагеря по польской стороне ездили на квадроцикле и газовали. Здесь ездила военная машина и громыхала всю ночь. Им по-фашистски просто не давали спать.
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