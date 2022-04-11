Визит на космодром и белорусско-российская повестка. Какие мероприятия запланированы в рамках визита Лукашенко на Дальний Восток?

Встретить День космонавтики в символичном месте планирует глава белорусского государства. Сегодня, 11 апреля, Президент отправится в Россию, на Дальний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже завтра Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным посетят космодром Восточный.

Космическая гавань – объект стратегический. Напомним, Госдума России приняла закон, который позволяет корпорации «Роскосмос» привлекать белорусов и наши компании к работам по его возведению. Как ожидается, лидеры стран ознакомятся с ходом строительства объекта, наградят космонавтов, а также проведут беседу с рабочими. Подробностями визита Президента поделится наш политический обозреватель Алена Сырова прямиком из Дальнего Востока.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Наша съемочная группа работает в Благовещенске, в самом центре Амурской области Российской Федерации, на границе с Китаем. Отсюда до ближайшего китайского города Хэйхэ буквально рукой подать. Если нет, то можно очень быстро добраться. Разделяет два города река Амур, она сейчас скована подо льдом. Ну и, конечно, государственная граница. В самом узком ее фрагменте всего 900 метров. Соответственно, на моторной лодке можно добраться на другую сторону менее чем за минуту. В допандемийные времена такое транспортное взаимодействие и сообщение было куда активнее. В последние три года все несколько изменилось. Местные жители хоть и привыкли, но все же надеются, что совсем скоро ситуация изменится и они смогут взаимодействовать в привычном формате со своими соседями.

Понятное дело, что и для Российской Федерации взаимодействие с Китаем сейчас, в условиях санкций, выходит на абсолютно новый уровень. И все же при всей глобальности и важности работы на китайском направлении все внимание пула белорусского Президента приковано к этой стороне границы. Алена Сырова:

Через несколько часов в аэропорту Благовещенска будут встречать нашего Президента. А уже после вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным лидеры отправятся проинспектировать ход строительства космодрома Восточный. Он находится отсюда почти в 200 километрах. Символично, что визит на высшем уровне запланирован на 12 апреля, в День космонавтики. Разумеется, речь зайдет и об участии белорусских строителей в реализации этого проекта. Несколько лет назад с такой инициативой «Роскосмос» выходил, однако были определенные бюрократические нюансы. 5 апреля долгожданное решение было получено.