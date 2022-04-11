Литовский публицист: «У нас всё государство националистическим уже стало»

Казимерас Юрайтис, публицист (Литва):

У нас польские школы и раньше были, так что это явление не новое, но я не удивлюсь, если появятся украинские школы. Вот этому я не удивлюсь, ибо сейчас волна поощряется. Чувство такое, что они хотят эту всю войну перенести в Литву. И к этому готовятся, начиная от плакатов. Вы спрашивали про выявление национализма. У нас все государство уже националистическим стало. Эти партии маленькие, про которые говорили «во, вот националисты», потеряли смысл, уже другая фаза идет этого процесса. У нас плакаты висят везде, во всех городах, не только в Вильнюсе, где воин стоит с гранатометом и там: «Жертвуй для войны, для борьбы!» Так что дело времени. И тенденция такая, что когда война закончится там, она перенесется сюда, в Литву. Польша давно имеет претензии как и на Вильнюсский край, которые не скрывала, так и на Львовщину. Претензии на вот это расширение своих земель они никогда не скрывали. Они считают нас оккупантами (польские националисты) литовскими, которые вроде бы захватили литовский край, отняли у них.