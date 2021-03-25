Губернатор Приморья: белорусская техника участвовала в ликвидации последствий ледяного дождя, она оказалась вовремя

Новости Беларуси. Александр Лукашенко уверен в хороших перспективах для развития сотрудничества с Приморским краем. Об этом Президент заявил 25 марта на встрече с главой этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пусть мы далеки географически, но в желании эффективно взаимодействовать, а значит, делать друг друга успешнее – абсолютно близки. За последние годы наш товарооборот достигал отметки в 19 миллионов долларов. В 2021 году успех рассчитывают закрепить.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Особую роль сыграли в том числе прямо перед Новым годом поставленные машины, механизмы – техника, которая приняла участие в том числе в ликвидации последствий ледяного дождя. Она оказалась вовремя и всю зиму у нас успешно отработала. Порядка 35 единиц мы успели поставить, заключив контракт в ноябре. Она пришла к нам в начале декабря.

На ближайшие годы у нас сформирована заявка от муниципальных образований, прежде всего техника коммунальная. Это на базе Беларуси машины. И снегоуборочные, снегоочистительные машины, те, которые могут работать по устройству дорожного полотна. И она себя хорошо зарекомендовала. Ремонтопригодная, ее знают наши специалисты.

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