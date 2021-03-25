«Это проект двух Президентов». Белорусские строители будут строить здание театра в Приморье

Новости Беларуси. Сотрудничеству Беларуси с Приморским краем не могут помешать ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию. Об этом 25 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с главой этого российского региона Олегом Кожемяко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Приморского края в Беларуси частый гость. В последний раз – полгода назад. И такое тесное взаимодействие, конечно, в положительном ключе сказалось на двусторонних экономических отношениях. Так, по результатам первых двух месяцев 2021 года, товарооборот превысил два миллиона долларов.

Как пример оперативного решения вопросов: после встречи во Дворце Независимости стало известно о том, что уже в апреле белорусские строители приступят к реализации масштабного проекта в Приморье. Речь идет о здании театра, который станет частью культурно-выставочного центра. Губернатор рассчитывает, что конечный результат сможет сравниться разве что с Оперным театром в Сиднее. Александр Лукашенко – губернатору Приморского края: «Владивосток далеко, но он нам не чужой»

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Это довольно большое, объемное здание с самой современной архитектурой. И, конечно, если это будет сделано белорусскими строителями – это такой значительный вклад. Это проект двух Президентов. Александр Григорьевич дал добро на то, что белорусские строители этим займутся. Поэтому я надеюсь, что те контакты, которые у нас были, тот протокол, который мы подписали в ноябре, выполнен. Ну и надеемся, что в этом году мы существенным образом продвинемся в наших торговых и экономических отношениях.