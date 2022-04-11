Замена тротуаров, обновление спортивного оборудования. Как планируют благоустроить Несвижский район?

Новости Беларуси. Во всех районах Минской области активно ведется весеннее благоустройство. А 16 апреля пройдет национальный субботник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Принять участие в наведении порядка приглашают всех желающих.

На рабочих местах, а также в парковых зонах добровольцы займутся благоустройством территории. Приведут в надлежащее состояние мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы. Особое внимание уделят озеленению. Только в Несвижском районе в 2022 году высадят около 100 тысяч однолетних и многолетних цветочных растений. Уже в городском парке появилось свыше 200 молодых деревьев.

Юлия Конищева, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Несвижского райисполкома:

В текущем году запланированы работы по благоустройству ряда городских мест, которые уже давно требовали этого вида работ. Улица Слуцкая планируется к благоустройству. Здесь будут установлены малые архитектурные формы, заменена тротуарная плитка, выполнены работы в целом по комплексному благоустройству, в том числе вопрос коснется и цветочного оформления. Также мы ведем работу с Белорусским национальным техническим университетом, со студентами. Они помогают нам в благоустройстве перспективной центральной части вокруг нашей городской ратуши.