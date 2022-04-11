«Минскзеленстрой» о республиканском субботнике: «В каждом районе будут проходить акции»

Новости Беларуси. От сквера и парка до собственного двора. Тысячи минчан примут участие в масштабном благоустройстве и уборке столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это представители власти, трудовых коллективов, молодежь.

На дворовых территориях проведут ремонт детского игрового оборудования, спортивных тренажеров, восстановят газон. Обновят малые архитектурные формы, они приобретут новые краски. Кроме наведения порядка в местах общего пользования, уделят внимание чистоте береговых линий водоемов.

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя»:

Мы планируем очистить около 100 гектаров закрепленной территории, посадить более тысячи деревьев, более 3 000 кустарников. В каждом районе будут проходить акции на различные тематики. Допустим, в Советском районе будет высажена аллея, посвященная 65-летию Советского района. В Центральном районе с участием представителей ОСВОДа планируется высадить деревья. Акция пройдет под названием «Зеленый город у воды».