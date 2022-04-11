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«Минскзеленстрой» о республиканском субботнике: «В каждом районе будут проходить акции»

11 апреля 2022 15:03
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Новости Беларуси. От сквера и парка до собственного двора. Тысячи минчан примут участие в масштабном благоустройстве и уборке столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это представители власти, трудовых коллективов, молодежь.

«Минскзеленстрой» о республиканском субботнике: «В каждом районе будут проходить акции»-1

На дворовых территориях проведут ремонт детского игрового оборудования, спортивных тренажеров, восстановят газон. Обновят малые архитектурные формы, они приобретут новые краски. Кроме наведения порядка в местах общего пользования, уделят внимание чистоте береговых линий водоемов.

«Минскзеленстрой» о республиканском субботнике: «В каждом районе будут проходить акции»-4

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя»:
Мы планируем очистить около 100 гектаров закрепленной территории, посадить более тысячи деревьев, более 3 000 кустарников. В каждом районе будут проходить акции на различные тематики. Допустим, в Советском районе будет высажена аллея, посвященная 65-летию Советского района. В Центральном районе с участием представителей ОСВОДа планируется высадить деревья. Акция пройдет под названием «Зеленый город у воды».

«Минскзеленстрой» о республиканском субботнике: «В каждом районе будут проходить акции»-7

Республиканский субботник состоится 16 апреля. В каждом районе столицы предусмотрена локация по наведению порядка. Все желающие будут обеспечены инвентарем и посадочным материалом.

# Озеленение # общество # Екатерина Короткина # Фотофакт

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