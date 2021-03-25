Александр Лукашенко: мы располагаем возможностями, чтобы поставить для нужд Приморья всё, что нужно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что мы не вводили никаких локдаунов, наши предприятия работали, и неплохо работали, бесперебойно. Сегодня мы располагаем всеми возможностями, чтобы поставить для нужд Приморья все, что вам нужно. Мы заинтересованы поставлять вам не только машиностроительную продукцию, но и продукты питания, в которых Приморье всегда традиционно нуждалось.

Ну и готовы по нашим технологиям – у нас с вами опыт уже есть по Сахалину – создавать соответствующие объекты по всем направлениям, исходя из тех школ, которые еще были созданы в Советском Союзе. Мы по технологиям белорусским готовы работать и в Приморье. Знаю, что у вас огромный интерес к строительной отрасли. Учитывая, что вы очень большой друг Беларуси, у нас абсолютно нет закрытых тем для обсуждения. Поэтому, если у нас будут какие-то нерешенные вопросы, мы можем их решить прямо здесь, не выходя из этого зала.