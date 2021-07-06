Вегетарианство у детей. Чем оно опасно и какие могут быть сложности?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Многие мамы, которые сами придерживаются вегетарианского образа жизни, подобным образом кормят и воспитывают своих детей, потому что это же философия. Говорят, что в принципе никаких проблем со здоровьем они и их дети не испытывают. Но на самом ли деле все это так, потому что, мне кажется, дети, наверное, больше, чем взрослые, нуждаются в сбалансированном питании и не кормить детей необходимыми продуктами, мне кажется, это издевательство над ребенком.

Екатерина Никитина, трихолог, нутрициолог:

Если мама к вегетарианству подходила осознанно, вошла в него давно, ее питание сбалансировано и на протяжении большого времени она следит за своим питанием, если она впустила ребенка в этот мир уже на вегетарианстве, когда она подходит осознанно, то есть хорошие результаты, тогда дети тоже растут здоровые. Однако вы абсолютно правы. Детям нужно больше, чем взрослым, потому что это молодой растущий организм. Им нужна энергия, им нужно больше белков, им нужно больше углеводов, но это имеет место быть. Другое дело, когда мама сама неосознанно подходит к вопросу и когда ребенок от этого страдает. Известны летальные случаи, когда все приводило к плачевным последствиям. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кстати, в 2019 году в Америке был такой случай, когда у родителей умер ребенок. Они его целенаправленно перевели на веганство, и в год он весил 7,5 килограмм. А еще был случай в испанской Малаге, где родители всех четверых детей довели до искусственной комы, именно потому что они не разрешали им полноценное питание. Светлана Агарвал, певица, флекситарианка:

Это психологическое расстройство, я считаю.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Растительный белок не заменит белка животного происхождения? Екатерина Никитина:

Понимаете, в чем дело: у нас принято так считать, что белок мы можем получать только из животной пищи. На самом деле белок из животной пищи тяжело усваивается. А вот белок растительной пищи, наоборот, более биологически доступен. Процесс переваривания биологического белка происходит намного быстрее, организм лучше его усваивает. Другое дело, что далеко не каждый продукт, который содержит белок, содержит все необходимые аминокислоты. И беда в том, что не все вегетарианцы подходят к этому осознанно и употребляют те продукты, которые действительно полностью заменяют животный белок. Скажите, Анастасия, вы употребляете киноа? Анастасия Лузанова, веган:

Да. Екатерина Никитина:

Прекрасно.