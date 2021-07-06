Дороже быть вегетарианцем или мясоедом? Мнение шеф-повара
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вадим, а вы шеф-повар в ресторане? А вот что по закупкам и ценам? Если прийти в ресторан, что дешевле или дороже: кусок хорошего мяса или большая тарелка салата?
Андрей Перепечко, актер:
Килограмм гречи.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Сейчас такой поднялся больше пик вегетарианства, сейчас зелень стоит очень много – овощи, зелень. Особенно если это зима, то кусок мяса проще купить.
Наталья Надольская:
Зимой вегетарианцем быть дорого. Как вы вообще считаете, дорого или дешево переходить на растительную пищу в условиях нашей страны?
Вадим Парханович:
Дорого.
Наталья Надольская:
Дорого почему? Потому что у нас мало солнца, не растет много….
Вадим Парханович:
Потому что у нас на продукты, на которые больше спрос, завышается цена.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В ресторан все-таки больше вегетарианцы ходят или мясоеды?
Вадим Парханович:
Мясоеды. Но сейчас уже появляются рестораны, кафе именно для вегетарианцев.
Андрей Перепечко:
Маленькие такие… Маленькие ресторанчики…
Наталья Надольская:
Анастасия, если вы не кушаете дома, то куда вы идете? Есть ли для вас какие-то места, где вы можете позволить себе не есть мясо?
Андрей Перепечко:
Поля!
Анастасия Лузанова, веган:
В Минске очень много открылось заведений веганских. Причем еще давно, когда я переходила, было много кафе. В этом году открылся первый веганский ресторан. Там очень разнообразное меню. Даже все мои друзья, которые придерживаются традиционного питания, со мной с удовольствием туда ходят.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Анастасия, друзей не потеряли вы, нет? Вот мне кажется, что когда на шашлыки уезжают толпой…
Анастасия Лузанова:
Приобрела.
Наталья Надольская:
Они в один ресторан приходят, они единомышленники.
Андрей Перепечко:
Они кучкуются по своим пристрастиям.
Екатерина Забенько:
Теперь среди друзей больше веганов, нежели мясоедов?
Анастасия Лузанова:
Да.
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