Дороже быть вегетарианцем или мясоедом? Мнение шеф-повара

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вадим, а вы шеф-повар в ресторане? А вот что по закупкам и ценам? Если прийти в ресторан, что дешевле или дороже: кусок хорошего мяса или большая тарелка салата? Андрей Перепечко, актер:

Килограмм гречи.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сейчас такой поднялся больше пик вегетарианства, сейчас зелень стоит очень много – овощи, зелень. Особенно если это зима, то кусок мяса проще купить. Наталья Надольская:

Зимой вегетарианцем быть дорого. Как вы вообще считаете, дорого или дешево переходить на растительную пищу в условиях нашей страны? Вадим Парханович:

Дорого. Наталья Надольская:

Дорого почему? Потому что у нас мало солнца, не растет много…. Вадим Парханович:

Потому что у нас на продукты, на которые больше спрос, завышается цена.