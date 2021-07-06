Чтобы можно было привиться в любое время. В витебском ТЦ открыли пункт вакцинации от коронавируса

Новости Беларуси. Массовая вакцинация против COVID-19 продолжается в Беларуси. У жителей Витебска появилась дополнительная возможность защитить себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из торгово-развлекательных центров города открыли пункт вакцинации.

За первые дни здесь привились более 200 человек. Медпункт оборудован по всем санитарным требованиям. Прием ведут специалисты из городских поликлиник. Перед тем как сделать прививку, проводится обязательный осмотр пациентов.

Прививают витеблян двукомпонентным «Спутником V». Из-за большого количества желающих получить защиту от коронавирусной инфекции в пункте вакцинации его работу продлили до 18 июля.