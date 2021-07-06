Чтобы можно было привиться в любое время. В витебском ТЦ открыли пункт вакцинации от коронавируса
Новости Беларуси. Массовая вакцинация против COVID-19 продолжается в Беларуси. У жителей Витебска появилась дополнительная возможность защитить себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из торгово-развлекательных центров города открыли пункт вакцинации.
За первые дни здесь привились более 200 человек. Медпункт оборудован по всем санитарным требованиям. Прием ведут специалисты из городских поликлиник. Перед тем как сделать прививку, проводится обязательный осмотр пациентов.
Прививают витеблян двукомпонентным «Спутником V». Из-за большого количества желающих получить защиту от коронавирусной инфекции в пункте вакцинации его работу продлили до 18 июля.
Марина Жиглинская, жительница Витебска:
Мне удобно, потому что я живу недалеко от торгового центра. Мне очень удобно по времени прийти и привиться. Для себя я решила, что эту прививку буду делать обязательно. Чтобы в дальнейшем, если я заболею, весь процесс заболевания прошел намного мягче и было меньше последствий.
Марина Черенкова, главная медсестра Витебской городской центральной поликлиники:
Организован этот пункт для удобства населения, чтобы можно было привиться в любое для них время, независимо от приема участкового врача-терапевта. Данные о том, что пациенты прививаются в этом пункте вакцинации, ежедневно передаются в территориальные поликлиники по чек-листам.
Практика востребованная. Такие же пункты вакцинации в ближайшее время могут появиться и в других торговых центрах Витебска.