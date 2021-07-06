У всех людей недостаток этого витамина? Нутрициолог о том, где взять В12

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Екатерина, как вы относитесь к вопросу растительного питания и что вы можете сказать о суперфуде, который сейчас очень моден, на который многие переходят как на альтернативу витаминам?

Екатерина Никитина, трихолог, нутрициолог:

Я считаю, что каждый имеет право делать выбор самостоятельно. Хочешь ты быть веганом, мясоедом или выбирать и тот, и иной путь и объединять его в единое целое... Здесь, конечно, очень важно придерживаться здоровой середины и не просто есть одну траву, а думать, что ты кушаешь, как ты кушаешь и, конечно же, максимально сбалансировать свое питание. Причем оно должно быть сбалансировано – неважно, мясоед ты или ты сидишь на одних растениях. Ведь очень часто у вегетарианцев и у мясоедов, в том числе на сегодняшний день огромное дефицитное состояние. Например, по витамину В12. И не надо думать о том, что если я ем мясо, то у меня все окей, а если я не ем мясо, ем только одну траву, то здесь у меня проблема. Нет. На сегодняшний день настолько экологическая ситуация пришла в упадок, что те же самые животные, которых мы употребляем в пищу – в их составе недостаточное количество витамина В12. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть животные недоедают, а не мы. Андрей Перепечко, актер:

Потому что вегетарианцы съедают их В12 и животные страдают. А из-за животных страдаем мы.