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Новости по тегу #Алеся Лакина

Что минчане думают о гражданском браке? Провели опрос
14 января 2025 08:08

Что минчане думают о гражданском браке? Провели опрос

Что такое любовь? Узнали мнения белорусов
08 января 2025 07:47

Что такое любовь? Узнали мнения белорусов

Чем запомнился 2024-й год? Узнали у жителей столицы
31 декабря 2024 08:52

Чем запомнился 2024-й год? Узнали у жителей столицы

Доброе утро из Шанхая! Пообщались с дуэтом баянистов «НеБа Sound»
25 ноября 2024 08:44

Доброе утро из Шанхая! Пообщались с дуэтом баянистов «НеБа Sound»

«Муж выносит все деньги в казино. Что делать?» – юрист рассказала, как законно обезопасить семейный капитал от игромана
22 ноября 2024 13:28

«Муж выносит все деньги в казино. Что делать?» – юрист рассказала, как законно обезопасить семейный капитал от игромана

С чего начинается утро Анны Трубецкой? Пообщались с популярной белорусской певицей
18 ноября 2024 09:49

С чего начинается утро Анны Трубецкой? Пообщались с популярной белорусской певицей

О чём говорят на аншлаговых «Знаковых встречах» – ответил один из организаторов марафона
13 ноября 2024 20:26

О чём говорят на аншлаговых «Знаковых встречах» – ответил один из организаторов марафона

Как устроены «НЕскучные НЕлекции», объяснила замминистра образования
13 ноября 2024 20:15

Как устроены «НЕскучные НЕлекции», объяснила замминистра образования

Как народным талантам попасть на сцену «Марафона единства», рассказал Евгений Олейник
13 ноября 2024 19:53

Как народным талантам попасть на сцену «Марафона единства», рассказал Евгений Олейник

Случаями обмана граждан мошенниками из практики поделилась адвокат
12 ноября 2024 20:39

Случаями обмана граждан мошенниками из практики поделилась адвокат

Оградить от мошенников необходимо и детей – эксперты поделились важными нюансами
12 ноября 2024 20:37

Оградить от мошенников необходимо и детей – эксперты поделились важными нюансами

Как защитить своих пожилых родных от телефонных мошенников – совет МВД
12 ноября 2024 20:07

Как защитить своих пожилых родных от телефонных мошенников – совет МВД