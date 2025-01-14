Новости по тегу #Алеся Лакина

«Дело каждого. Но в дальнейшем, я считаю, обязательно расписываться!»
Любовь – как много в этом слове. Кто-то считает это химической реакцией, а кто-то даже обожествляет. А что такое любовь по мнению белорусов?
Вот и подходит к концу високосный 2024 год. Для кого-то он был хорошим, для кого-то – не очень.
Понедельник – как много в этом слове. Всегда трудно вернуться в рабочий ритм после выходных. Но есть люди, которым неведомо слово «отдых» в субботу и воскресенье.
Законодатель, в связи с участившимися случаями именно уголовных дел и негативных последствий от игромании озабочен их минимизацией. Несколько правовых актов регламентируют у нас ограничения физических лиц от посещения как казино, так и любых других видов азартных игр.
Прямо сейчас окажемся по другую сторону жизни звезд. Посмотрим, как начинает свое утро Анна Трубецкая.
Действительно поднимаются интересные жизненные темы, и мы обсуждаем, и задаем вопросы, и общаемся на тему, почему мы любим свою страну и почему ей гордимся.
Самое главное, что мне говорят: понятно, что значит использовать нестандартные формы работы с молодежью.
Артисты, которые в телевизоре, в чем-то даже проигрывают людям, которые просто поют песни для себя.
Если люди не знают, как перевести деньги, им предлагают их снять: придет курьер и все за них сделает – даже до этого доходит.
Бывает, что речь у злоумышленников идет не о финансах, а о других – более серьезных – вещах.
Пожилые люди более доверчивы к тем словам, которые противоправная сторона пытается донести.
06 октября 2026 20:25
06 октября 2026 20:00
06 октября 2026 19:33
06 октября 2026 17:59
06 октября 2026 17:52
06 октября 2026 17:51
06 октября 2026 17:50
06 октября 2026 17:47