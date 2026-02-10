Прямой эфир

Новости по тегу #Светлана Агарвал

Песня о глубокой и настоящей любви – Светлана Агарвал рассказала о композиции «Ты моя вселенная»
10 февраля 2026 10:31

Песня о глубокой и настоящей любви – Светлана Агарвал рассказала о композиции «Ты моя вселенная»

Агарвал: считаю себя счастливой артисткой, потому что могу петь не только на русском и белорусском, но и на языке хинди
11 февраля 2025 09:56

Агарвал: считаю себя счастливой артисткой, потому что могу петь не только на русском и белорусском, но и на языке хинди

Готовые наборы специй – панацея для домохозяек? Разбираемся, что не так со смесями и как правильно хранить приправы
15 ноября 2024 13:18

Готовые наборы специй – панацея для домохозяек? Разбираемся, что не так со смесями и как правильно хранить приправы

Новый клип «ZUBI-ZUBI». Светлана Агарвал рассказала, что происходило за кадром
05 сентября 2024 14:14

Новый клип «ZUBI-ZUBI». Светлана Агарвал рассказала, что происходило за кадром

Певица Светлана Агарвал рассказала о выступлении на Молодёжном форуме в Сочи и исполнила хит на индийском
20 марта 2024 11:47

Певица Светлана Агарвал рассказала о выступлении на Молодёжном форуме в Сочи и исполнила хит на индийском

Списывают на человеческую лень. Что отличает депрессию как заболевание?
23 января 2024 20:12

Списывают на человеческую лень. Что отличает депрессию как заболевание?

«Обязательно сделаю замечание». Когда можно резко ответить на грубость?
16 ноября 2023 20:06

«Обязательно сделаю замечание». Когда можно резко ответить на грубость?

Солодуха снялся в клипе у Агарвал. Певица рассказала об их дуэте и совместном творчестве
06 октября 2023 11:24

Солодуха снялся в клипе у Агарвал. Певица рассказала об их дуэте и совместном творчестве

Начинает запрещать и контролировать. Как не стать жертвой абьюза?
21 апреля 2023 09:29

Начинает запрещать и контролировать. Как не стать жертвой абьюза?

«Абьюзер на работе». Что делать, если начальник – тиран?
20 апреля 2023 19:28

«Абьюзер на работе». Что делать, если начальник – тиран?

Учиться жить по-другому. Кто готов терпеть домашнее насилие?
20 апреля 2023 18:24

Учиться жить по-другому. Кто готов терпеть домашнее насилие?

Как планируют отпраздновать Новый год белорусские звёзды? Знаменитости поделились секретом
27 декабря 2022 14:10

Как планируют отпраздновать Новый год белорусские звёзды? Знаменитости поделились секретом