Новости по тегу #Светлана Агарвал

«В данной песне воспевается чувство любви не как сиюминутное».
В гостях белорусская певица, единственная в нашей стране артистка, исполняющая индийские песни.
Для обычного пользования специи в готовых пропорциях достаточно хорошие, где меньше соли в процентном соотношении. Если же как профессионал рассматривать – надо блюдо самому создавать.
Отыскать радость, конечно же, можно и нужно в искусстве. Например, музыка обладает уникальной способностью преображать наш внутренний мир, наполнять его светом, позитивом.
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