У животного такая участь? Мнение мясоеда о вегетарианстве

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Андрей, вы человек, который употребляет в пищу все, вероятно?

Андрей Перепечко, актер:

Что значит все? Екатерина Забенько:

Нет? Только мясо? Андрей Перепечко:

Я не всеядный. Я многоядный. Екатерина Забенько:

Например? Андрей Перепечко:

Я никогда не откажусь от мяса. Никогда.

Екатерина Забенько:

Почему? И от какого мяса? Вы какое мясо предпочитаете? Андрей Перепечко:

Потому что я тоже люблю животных. Я считаю, что вегетарианцы – это враги животных, они поедают их корм. Отбирают пищу у животных несчастных. Вы нарушаете биологическую цепочку. Все в траву перейдем. Для того чтобы мы перешли в траву, надо сначала съесть мясо. Иначе некому будет есть траву потом, понимаете? Шутка. Екатерина Забенько:

Как перестроить веганов и вегетарианцев на то, чтобы они все-таки… Андрей Перепечко:

Они просто не умеют его готовить и много смотрят фильмов неправильных. Людей жалеть надо, детей, деревни. Животное – это их участь такая. Сильный поедает слабого, это нормально. Нет, не говорите мне об этом, не разрушайте мое представление о мире. Екатерина Забенько:

Анастасия, вы можете парировать?