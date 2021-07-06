У животного такая участь? Мнение мясоеда о вегетарианстве
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Андрей, вы человек, который употребляет в пищу все, вероятно?
Андрей Перепечко, актер:
Что значит все?
Екатерина Забенько:
Нет? Только мясо?
Андрей Перепечко:
Я не всеядный. Я многоядный.
Екатерина Забенько:
Например?
Андрей Перепечко:
Я никогда не откажусь от мяса. Никогда.
Екатерина Забенько:
Почему? И от какого мяса? Вы какое мясо предпочитаете?
Андрей Перепечко:
Потому что я тоже люблю животных. Я считаю, что вегетарианцы – это враги животных, они поедают их корм. Отбирают пищу у животных несчастных. Вы нарушаете биологическую цепочку. Все в траву перейдем. Для того чтобы мы перешли в траву, надо сначала съесть мясо. Иначе некому будет есть траву потом, понимаете? Шутка.
Екатерина Забенько:
Как перестроить веганов и вегетарианцев на то, чтобы они все-таки…
Андрей Перепечко:
Они просто не умеют его готовить и много смотрят фильмов неправильных. Людей жалеть надо, детей, деревни. Животное – это их участь такая. Сильный поедает слабого, это нормально. Нет, не говорите мне об этом, не разрушайте мое представление о мире.
Екатерина Забенько:
Анастасия, вы можете парировать?
Анастасия Лузанова, веган:
Я просто не хочу вступать в спор.
Андрей Перепечко:
Она просто не хочет. Лучшее средство защиты – просто не хотеть. Я никого не уговариваю есть и никого не уговариваю тем более не есть. Я считаю, что человек сам творит свое счастье, равно как и свое несчастье. По большому счету делайте то, от чего вам хорошо. Мне, допустим, хорошо от правильно, грамотно, вкусно приготовленного куска мяса с хорошим салатом из овощей. Вы понимаете, как это вкусно? Это вкусно. Это реально вкусно. Это настроение, это сила, это энергия.
Порода – «ты толстый». Породистый. Я считаю, что я породистый. Есть всякие разные породы. Вы тоже породистая, но по-своему. Но заставить меня кушать, как мышку, пророщенные зерна и говорить: «Мне стало легче от этого». Да я лучше съем чуть-чуть мяса, но это будет настроение, энергия, сила, удовольствие, класс.
Екатерина Забенько:
Может еще просто не встречался тот повар, который бы приготовил ту самую вегетарианскую пищу просто вкусно? Или уже все перепробовано?
Андрей Перепечко:
Были повара, которые говорили: это же вся Индия питается и так далее. Давайте сейчас все куркумой засыпем, это же так вкусно, это же правильно приготовленный рис.
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