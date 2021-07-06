Андрей Лазуткин: «Закрытая украинско-белорусская граница США волнует гораздо больше, чем собственная»

Новости Беларуси. Андрей Лазуткин со своей рубрикой «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Интересные новости приходят из Афганистана. НАТО бросает базы и технику и оставляет огромное количество трофейного оружия. Угадайте, куда дальше пойдет «Талибан», вооруженный американскими трофеями? В Узбекистан, Таджикистан, а значит – к российским границам. Поэтому не стоит удивляться, если беженцы из Афганистана вдруг появятся даже в братской Литве. Ну а Штаты между тем создают пояса нестабильности вокруг противника, в данном случае против России. То же самое делается вокруг Китая, например, в Мьянме. То есть эти страны пытаются вовлечь в длительные, неразрешимые пограничные конфликты. Андрей Лазуткин:

Какое отношение это имеет к доллару и американской экономике? А самое прямое. Доллар обеспечивается не золотом, а политическим положением США. Грубо говоря, что бы ни происходило в самих Штатах, в остальном мире должно быть еще хуже, и тогда американская валюта всегда будет выглядеть стабильнее любых местных валют. И неважно, что другие страны ради валюты продают ресурсы, а Штаты ее просто печатают. Так устроена мировая послевоенная экономика. А еще лучше, когда в ходе конфликтов США получают контроль за ресурсами целой страны, например, в Ираке и Ливии. Это уже позволяет контролировать мировое производство нефти и влиять на экономики целых регионов. Андрей Лазуткин:

Еще один очень интересный источник дохода американской экономики – это наркотрафик. Если вы не знали, США являются главным потребителем наркотиков в мире, на их долю приходится, по разным подсчетам, до 40 % всего мирового наркопотребления, это примерно 200 миллиардов долларов. Разумеется, это отличный бизнес для американского правительства. Зачем продавать населению сигареты, если можно продавать кокаин?

Андрей Лазуткин:

Но понятно, делается это не напрямую. Помните, как Дональд Трамп в начале срока пытался бороться с миграцией и даже хотел построить стену от Мексики. Но что-то не построил. А дело в том, что мексиканская миграция в США – это прикрытие наркотрафика. Мексиканцы не просто приезжают работать. Как правило, семья мигранта остается дома, в заложниках, а человек вынужден работать курьером и распространителем, принося долю картелю. А наркокартели контролируют целые участки американской границы, и федеральные власти США ничего с этим не могут сделать. Или не хотят. Андрей Лазуткин:

Причем закрытая украинско-белорусская граница США волнует гораздо больше, чем собственная, о чем они даже сделали заявление на прошлой неделе. А ведь Мексика – это только последнее, транспортное звено всей цепочки наркотрафика. А сырье для наркотиков, прекурсоры, лаборатории разбросаны по всей Латинской Америке, причем в дружественных США странах, типа Колумбии. Они потому и дружественные, несмотря на все нарушения прав человека.

Андрей Лазуткин:

То, что вы видите – это не полицейские. Это бойцы наркокартеля в Мексике, экипированные в форму, со спецмашинами и мигалками. По сути, это уже частные армии внутри государства. То есть у Штатов под носом, в соседней стране, чудовищные проблемы, в которые прямо вовлечено их население, но они предпочитают заниматься Навальным, Сирией и даже вводить санкции против Беларуси. При этом нам ставится в вину положение на литовской и украинской границах. Андрей Лазуткин:

Еще один регион, где американцы чувствуют себя как дома, – это Восточная Европа, бывшие страны ОВД. Вы никогда не задумывались, зачем американцам система авиационных баз по всему миру? А дело в том, что их военные транспортные самолеты летают абсолютно без всяких досмотров. То есть американский военный самолет из Кабула может легко приземлиться на натовской базе в Румынии. И что там у него на борту – оружие, специалисты из ИГИЛ или наркотики, никакое румынское руководство знать не будет. Им даже запрещено интересоваться такими вещами.

Андрей Лазуткин:

Вот так американцы в Румынии отрабатывают боевые действия на ландшафтах Восточной Европы. За кадром с гордостью сказано, что это не натовский контингент, а именно войска США. Суть в том, что у всех этих новых восточноевропейских демократий большие проблемы с суверенитетом. Формально все хорошо – есть флаг, герб, даже какой-нибудь румынский язык. Но реально вы не контролируете ни военных, которые находятся на вашей территории, ни их перемещения, не имеете никакой самостоятельной внешней политики и за все это еще и платите долларами, которые вам в кредит по-братски выдает МВФ.

Андрей Лазуткин:

Собственно, это цена успеха американской экономики. Это такая новая колониальная система, где все вроде такие независимые, гордые и суверенные, но только выполняют прямые команды США. Если кто-то начинает брыкаться, достаточно просто отрезать доступ к кредитам международных организаций, которые – сюрприз – также подчиняются США. А те режимы, которые не желают работать с американцами на их условиях и при этом имеют сырьевую базу, чтобы быть независимыми, уничтожаются военными средствами и цветными революциями. Посмотрите на ту же Венесуэлу.

Андрей Лазуткин:

Вопрос, хорошо ли при этом живет население самих Штатов? Ну, кто как. Простые люди живут абсолютно как мы с вами. Никакого Голливуда нет и в помине, более того, сильно ограничен доступ к образованию и здравоохранению. Да, есть условный высший средний класс – это то, что вы можете видеть в кино – красивые, стройные, успешные, с престижной работой. Андрей Лазуткин:

А есть так называемые волмарт пипл – это остальная Америка, которая одевается в дешевых торговых сетях, ест плохие продукты, не имеет медстраховки и высшего образования. Ну и, наконец, есть черное и цветное население, которое активно пополняют преступные группировки и занимается все тем же наркотрафиком, продавая наркотики из Латинской Америки успешному среднему классу. Андрей Лазуткин:

Понимает ли американское руководство, что их система несколько ущербна? Да. Но при раскладе, когда США получают любые дешевые ресурсы в третьих странах, их общество и их экономика может быть абсолютно любым. Даже бунты черного населения там ни на что особо не влияют. Наивно полагать, что Штатами управляет, допустим, ЦРУ, как в кино. Нет, это обычная государственная служба. Да, они работают против нас, выполняют приказы, но они несамостоятельны.