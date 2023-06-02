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«Мужчины намёков не понимают». Ток-шоу «Точки над і» теперь в новом формате!

02 июня 2023 14:43
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Хочется поскорее прийти в хорошую форму, довести фигуру до идеального состояния.

«Мужчины намёков не понимают». Ток-шоу «Точки над і» теперь в новом формате!-1

– Я хочу подсушиться, чтобы шла вся такая стройная и мужики чтобы виляли.
– А мне, наоборот, хочется округлые формы.

«Мужчины намёков не понимают». Ток-шоу «Точки над і» теперь в новом формате!-3

Девушки, ну вы же понимаете, что самое главное – найти того самого идеального мужчину, который вас полюбит такими, какие вы есть.

«Мужчины намёков не понимают». Ток-шоу «Точки над і» теперь в новом формате!-5

– Я своему уже целую неделю намекаю, что пора бы меня как-то на Мальдивы свозить. Ноль реакции!
– Ну ты захотела – на Мальдивы! Я своему на цветы намекаю – все впустую.

«Мужчины намёков не понимают». Ток-шоу «Точки над і» теперь в новом формате!-7

Дамы, а вы не пробовали говорить напрямую? Мужчины намеков не понимают.

Расставляем «Точки над і» в новой форме. Со вторника по пятницу в 12:50 на РТР-Беларусь.

# анонсы # общество # Фотофакт

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