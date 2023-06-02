«Мужчины намёков не понимают». Ток-шоу «Точки над і» теперь в новом формате!

Хочется поскорее прийти в хорошую форму, довести фигуру до идеального состояния.

– Я хочу подсушиться, чтобы шла вся такая стройная и мужики чтобы виляли.

– А мне, наоборот, хочется округлые формы.

Девушки, ну вы же понимаете, что самое главное – найти того самого идеального мужчину, который вас полюбит такими, какие вы есть.

– Я своему уже целую неделю намекаю, что пора бы меня как-то на Мальдивы свозить. Ноль реакции!

– Ну ты захотела – на Мальдивы! Я своему на цветы намекаю – все впустую.