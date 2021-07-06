«Пропитано гормонами, консервантами». Где купить качественное мясо?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Действительно ли это все так важно, когда мы говорим о пользе питания для здоровья человека? Где куплено мясо, чье это конкретно мясо? Екатерина Никитина, трихолог, нутрициолог:

Очень. Вы же знаете, что у нас все мясо, которое продается в обычном магазине, просто пропитано гормонами, консервантами. И это все мы употребляем в пищу, это все остается в нас.

Екатерина Забенько:

Действительно, наверное, многое зависит от производителей. Потому что мы сейчас заявим на всю страну, что все мясо, которое мы покупаем в магазинах, пропитано какими-то гормонами, оно все некачественное. Екатерина Никитина:

Но гормоны роста – ведь ни для кого не секрет, раньше, еще лет 20 назад, для того чтобы вырастить курицу, если я не ошибаюсь, нужно было, по-моему, 60 дней. На сегодняшний день этот срок сократился в два раза. Скажите, курицы стали вдруг ни с того ни с сего так быстро расти? Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А растения ничем не удобряют? Ничем не поливают? Екатерина Никитина:

Конечно, поливают. Я ни в коем разе не спорю. Понятное дело, что мы живем в условиях сегодняшнего мира и нам нужно выживать. Соответственно, что вегетарианцы, что мясоеды просто должны знать эти правила, как обезопасить продукты, которые мы употребляем. Можно вымачиванием в холодной воде сократить количество тех же самых антибиотиков в мясе. Можно сократить количество нитратов на растениях, которые мы употребляем в пищу, так же – вымачивая в воде, добавляя столовую ложечку соды или перекиси водорода. Мы вымачиваем 5-15 минут – сокращаем количество, промываем все это и употребляем в пищу. И вот, нам уже лучше.

Екатерина Забенько:

То есть над едой еще нужно поработать, чтобы она стала удобоваримой. Андрей Перепечко, актер:

А я бы не шел таким длинным путем. Екатерина Никитина:

Если мы заботимся о своем здоровье – надо. Если нам по-любому – не надо. Вопрос, что ты хочешь на выходе? Посмотрите, сегодня бич заболеваний – сердечно-сосудистые, у всех холестерин растет в бешеном количестве, Альцгеймер тот же самый. И это все то, что попадает к нам внутрь, оставляет там свой след. Светлана Агарвал, певица, флекситарианка:

И наследственность тоже играет огромную роль. Можно просто идеально питаться и будут тот же Альцгеймер, холестерин. Андрей Перепечко:

Бич на самом деле даже не кардиология и так далее. Бич современности – это онкология ЖКТ. И по большому счету давайте мы не будем сейчас пенять на мясо, правильно приготовленное, капающее на угли, даже на экологию. Может быть, не по теме передачи, но всем говорю сразу, официально и авторитетно: прекратите мыть посуду – ту, в которой готовите, и ту, из которой едите, пенно-моющими средствами из бутылочек. А по поводу того, где брать мясо, мой совет: дружите с фермерами, с людьми, живущими и работающими на земле. У них не хватает денег на всякую химию, на добавки, гормоны роста, но у них хватает времени, 25 часов в сутки на то, чтобы на этой земле работать.