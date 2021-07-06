«Пропитано гормонами, консервантами». Где купить качественное мясо?
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Действительно ли это все так важно, когда мы говорим о пользе питания для здоровья человека? Где куплено мясо, чье это конкретно мясо?
Екатерина Никитина, трихолог, нутрициолог:
Очень. Вы же знаете, что у нас все мясо, которое продается в обычном магазине, просто пропитано гормонами, консервантами. И это все мы употребляем в пищу, это все остается в нас.
Екатерина Забенько:
Действительно, наверное, многое зависит от производителей. Потому что мы сейчас заявим на всю страну, что все мясо, которое мы покупаем в магазинах, пропитано какими-то гормонами, оно все некачественное.
Екатерина Никитина:
Но гормоны роста – ведь ни для кого не секрет, раньше, еще лет 20 назад, для того чтобы вырастить курицу, если я не ошибаюсь, нужно было, по-моему, 60 дней. На сегодняшний день этот срок сократился в два раза. Скажите, курицы стали вдруг ни с того ни с сего так быстро расти?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А растения ничем не удобряют? Ничем не поливают?
Екатерина Никитина:
Конечно, поливают. Я ни в коем разе не спорю. Понятное дело, что мы живем в условиях сегодняшнего мира и нам нужно выживать. Соответственно, что вегетарианцы, что мясоеды просто должны знать эти правила, как обезопасить продукты, которые мы употребляем. Можно вымачиванием в холодной воде сократить количество тех же самых антибиотиков в мясе. Можно сократить количество нитратов на растениях, которые мы употребляем в пищу, так же – вымачивая в воде, добавляя столовую ложечку соды или перекиси водорода. Мы вымачиваем 5-15 минут – сокращаем количество, промываем все это и употребляем в пищу. И вот, нам уже лучше.
Екатерина Забенько:
То есть над едой еще нужно поработать, чтобы она стала удобоваримой.
Андрей Перепечко, актер:
А я бы не шел таким длинным путем.
Екатерина Никитина:
Если мы заботимся о своем здоровье – надо. Если нам по-любому – не надо. Вопрос, что ты хочешь на выходе? Посмотрите, сегодня бич заболеваний – сердечно-сосудистые, у всех холестерин растет в бешеном количестве, Альцгеймер тот же самый. И это все то, что попадает к нам внутрь, оставляет там свой след.
Светлана Агарвал, певица, флекситарианка:
И наследственность тоже играет огромную роль. Можно просто идеально питаться и будут тот же Альцгеймер, холестерин.
Андрей Перепечко:
Бич на самом деле даже не кардиология и так далее. Бич современности – это онкология ЖКТ. И по большому счету давайте мы не будем сейчас пенять на мясо, правильно приготовленное, капающее на угли, даже на экологию. Может быть, не по теме передачи, но всем говорю сразу, официально и авторитетно: прекратите мыть посуду – ту, в которой готовите, и ту, из которой едите, пенно-моющими средствами из бутылочек.
А по поводу того, где брать мясо, мой совет: дружите с фермерами, с людьми, живущими и работающими на земле. У них не хватает денег на всякую химию, на добавки, гормоны роста, но у них хватает времени, 25 часов в сутки на то, чтобы на этой земле работать.
Екатерина Забенько:
Но сегодня это недешевое удовольствие, не каждый может себе это позволить.
Андрей Перепечко:
Вот друг, у которого стадо коров и который кормит целые районы Брестской области свежим молоком, творогом, сырами – свежими продуктами и делает все руками. Ему от меня поклон нижайший. Мозоли на руках у него потом отдаются вкусным мясом. Если мы хотим все быстро, здесь и сейчас, тогда в магазин за гормонами роста. Если вы хотите сами быть уверенными в том, что вы едите, выращивайте сами. Не можете – имейте то, что имеете. А не верите в чистоту продукта – ешьте зерна и траву.
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