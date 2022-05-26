«Вcё, как и у нас, начинает сегодня вылезать наверх». Азарёнок и Лазуткин о фейках в России

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим военную ситуацию вокруг Беларуси, провокации Польши и национал-предателей. В гостях – политолог Андрей Лазуткин и известный писатель Юрий Поляков.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим военную ситуацию вокруг Беларуси, провокации Польши и национал-предателей. В гостях – политолог Андрей Лазуткин и известный писатель Юрий Поляков.
Григорий Азаренок, СТВ:
Здесь есть обратная сторона, особенно с российской аудиторией. Вот мы общались недавно с нашим другом Костей Придыбайло, и он говорит: я вот общаюсь с россиянами, с экспертами, журналистами и так далее, которые верили в синие задницы, Окрестина – то, что у нас тут было. Он говорит: а вот сейчас, смотрите, Буча, это одни и те же люди делают. Сумасшедшие. Эта Денисова, которая там рассказывает, как свечками, вилками, ложками солдаты насилуют и так далее. И люди: да, мы видим, мы понимаем, как это делается. То есть все-таки такое явное дебильное вранье на нормальных людей действует отрезвляюще.
Андрей Лазуткин, политолог:
Я бы сказал, что по 2020 году была главная задача даже не конкретно вам или мне, или нашим белорусским гражданам промыть мозги. Более важная задача была промыть мозги российской аудитории, чтобы там было некое общественное давление на российскую власть. И чтобы российская власть нас не поддержала. Да, синие задницы. Путин скажет: нет, мы умываем руки, это ваши проблемы, мы в это не хотим вмешиваться, давайте вести переговоры с оппозицией. И это обеспечило бы победу реальную, а не то, что они там имели в течение полугода, когда они ходили, митинговали, их поливали водой. Все это не дало никакого эффекта. Эффект бы дал только какой-то контакт с Россией. Когда Придыбайло говорит, что русским промыли мозги, так на это и работал «Дождь» и другие СМИ, которые сюда приехали. Их депортировали, они снова приезжали. Мы все это видели. То есть задача была именно обработать российскую аудиторию. А сегодня российской аудитории объясняют: вот, посмотрите, ваш Путин – преступник, он сошел с ума, он болен раком, он принимает решения, исходя из того, что у него там три человека и колдун, который ему рассказывает.
Григорий Азаренок:
Да, много всякой дичи они обсуждают сейчас.
Андрей Лазуткин:
Да. И, к сожалению, все вот это вбрасывается в такую либеральную российскую аудиторию. Это крупные города, это столица, конечно. Там есть такая фронда определенная. Тоже в области культуры, искусства, какой-то, может быть, западной коммерции, крупных компаний, рекламы. И все, как и у нас, начинает сегодня вылезать наверх. И кажется, что да, посмотрите, вот происходит какой-то сдвиг. Но на самом деле я не думаю, что эти люди были вчера за Путина, а сегодня послушали украинскую пропаганду и стали против Путина. Скорее всего, эти люди всегда были против российской власти. За 30 лет мы успешно вырастили такое молодое поколение, которое просто нигилисты. Им по барабану, это Путин или не Путин, или Лукашенко – любая власть их не устроит. А устроит только власть западная, потому что она далеко и там здорово, отлично, хорошо.
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