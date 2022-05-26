Национальная премия «Телевершина» возвращается после пятилетнего перерыва

Многое в нынешнем конкурсе будет впервые. Изменения претерпели и его положения, и состав жюри, и список номинаций. Теперь их 22. Есть и новые, например «Авторский блог на телевидении», «Расследовательская журналистика», «Программа-интервью». Предусмотрен и специальный приз «Единый фронт» – за совместную работу различных СМИ в рамках одной темы. В 2022 году победители получат и новую статуэтку.