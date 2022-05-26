Лазуткин: «Наши Вооружённые Силы разворачиваются, по сути, на Украину»

Григорий Азаренок, СТВ: Президент сказал: нам предстоит готовиться к длительному и очень тяжелому противостоянию. Мы видим, что Запад собрал под себя все, что мог вообще. И бросил против нас, против России, как Президент сказал, началось глобальное противостояние НАТО и России. Мы здесь просто в центре самом этого противостояния. Пока, слава богу, без горячей войны. Мне кажется, основной посыл здесь – каждый человек должен сейчас немножко встряхнуться и понимать, что очень многое зависит от всех нас в том числе.

Андрей Лазуткин, политолог:

Это было совещание с военными. И главный посыл, который там звучал, что будет создано южное оперативное командование. То есть сегодня наши Вооруженные Силы разворачиваются, по сути, на Украину. Это то, чего мы пытались избежать последние все эти годы, пока шел минский переговорный процесс. Но, как видим, это завершилось просто таким противостоянием стенка на стенку. И, к сожалению, это, видимо, ситуация устойчивая. Как бы ни завершилась война, спецоперация, как бы ни шли дальше боевые действия – южное оперативное командование говорит нам о том, что там уже будут на системной основе размещены наши Вооруженные Силы. На что это похоже? Вы правильно сказали про отсутствие горячей войны. Это война холодная. А как она раньше проходила? То есть была некая линия соприкосновения. Если вспомним там ФРГ и ГДР – она раньше была там. Сегодня, к сожалению, это все сблизилось прямо к нашим границам. И, скажем так, то горячее противостояние, которое было в Украине, оно выльется в такое противостояние холодное, но уже непосредственно, допустим, между Беларусью, Польшей, Литвой, Латвией. Сегодня все это звучало на совещании Президента.

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