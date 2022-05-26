Как организована украинская тероборона и в чём её минусы? Мнение Андрея Лазуткина

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим военную ситуацию вокруг Беларуси, провокации Польши и национал-предателей. В гостях – политолог Андрей Лазуткин и известный писатель Юрий Поляков.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим военную ситуацию вокруг Беларуси, провокации Польши и национал-предателей. В гостях – политолог Андрей Лазуткин и известный писатель Юрий Поляков.
Григорий Азаренок:
Если мы правильно организуем наши Вооруженные силы, то мы сможем оказывать сопротивление натовским агрессорам.
Андрей Лазуткин, политолог:
Эти вопросы уже поднимались Президентом, причем он ранее говорил о тактиках украинских войск. То есть, как они в направлении Киева, Чернигова достаточно эффективно противодействовали русским. С одной стороны, там были, конечно, удары по тылам, но не какое-то секретное оружие, которое украинцы придумали, организовали себе армию и теперь начали там побеждать. Конечно, нет. В чем отличие наших войск от украинских? Там большую роль играет территориальная оборона. У нас она тоже есть в Беларуси, но там они построили ее на полной базе, в том числе, и неонацистских организаций. Потому что, что такое «Азов»? Вот они не так давно сдались в плен, замечательно, примерно 800 человек. Но всего в «Азове» тысячи четыре военных. Это те, кто конкретно проходит воинскую службу. Но, когда самих азовцев спрашивают, сколько вас всего, они говорят о числе порядка 70 тысяч. И, вопрос, почему такая разбежка большая?
Потому что в «Азове» есть молодежная организация, есть организация общественная, есть организация как полит-партия и, кроме того, есть еще всякие волонтерские структуры. О есть, в совокупности, это получается довольно большое количество людей. А дальше перед вами стоит задача: формировать тероборону. Куда вы пойдете? Просто в военкомат? Нет. Вам нужны общественные структуры, которые работали с тем же «Азовом». А они уже на своей базе, более массово, они собирают людей, добровольцев, да, это могут быть там дети которым по 16, по 15 лет, которых, в том числе, в Мариуполе видели. Могут быть ребята постарше, 20-25 лет, но они идеологически мотивированы, если там это азовцы, то они будут неонацистами. И главный их плюс, они знают местность. Даже если они плохо обучены, они ничего не умеют, то по крайней мере, действуя с военными какими-то, которых туда поставили, они смогут им помогать, подсказывать какие-то там тропы, дороги, кого-то укрывать, кого-то проводить. И все это мы наблюдали, например, в Мариуполе. И то же самое происходило в Харькове. Казалось бы, это же восток Украины, откуда там именно нацисты?
Андрей Лазуткин:
Ну, потому что когда началась вот эта затяжная оппозиционная фаза на Донбассе, украинцам было понятно, что удары основные российские будут идти как раз с востока, и это будут города Харьков, Мариуполь и Одесса. И поэтому там, как и в столице, в Киеве, накачивались вот эти азовские организации. То есть была целая сеть, которая работала с молодыми людьми. И вопрос: есть ли такое в белорусской армии? Ну, скажем так: мы можем тоже этим заниматься, надо усиливать военные части в таком случае какими-то добровольцами, которые будут параллельно проходить какую-то воинскую службу. Нечто подобное есть в Польше, но это вопрос системной перестройки армии. А если говорить про тероборону, то если вас привезли из Закарпатья куда-то на Харьковскую область или под Лисичанск, Северо-Донецк, то, пардон, от вас не будет никакого толка. И они это тоже показали, потому что, когда пошел третий месяц войны, вот эти резервы ВСУ закончились и бригады комплектовали из теробороны. Причем перебрасывать тероборону, это раньше было запрещено, а их начали перевозить из своих областей куда-то на фронт.
Андрей Лазуткин:
Это вопросы финансирования. Если вы руководите какой-то армией, то вы думаете, куда вам потратить деньги. Можно потратить миллион долларов на истребитель. А можно потратить миллион долларов на тероборону какую-то, на общественную работу. Или отдать этот миллион «Азову». И вопрос: какая от него будет отдача? Потому что самолет собьют, например, за сутки, и это ничего не даст в плане общей картины, а если вы промоете мозги детям, то это даст определенную картинку, даст кровь, даст жертвы и даст на поле боя еще какое-то преимущество, может быть. И они довольно цинично распределили эти ресурсы. Потому что, мы знаем, ту же авиацию уничтожают просто по дням. Мы наблюдали, что были удары по аэродромам, как авиацию перебрасывали в Румынию.
Андрей Лазуткин:
Но это не обеспечило, скажем мягко, Украине никакого перелома в воздухе. Они не имели господства изначально, потом уже Россия господствовала на всем театре военных действий. А что касается той же теробороны – да, это эффективный инструмент, как оказалось. У себя на родине они воевать могут, что-то умеют делать, и то, что мы наблюдали в том же Мариуполе, это было упорное сопротивление. Там же были не только азовцы, там были всушники, там была морская пехота, а, кроме того, были еще эти общественные местные организации, которые записали в тероборону. Это все нужно исследовать и разбирать, потому что, если говорить о том, что там воюет только какое-то нацистское ядро, то это тоже будет неправильно. Надо смотреть, а что там в ВСУ происходит, а что происходит в их разведке, а что происходит в полиции украинской, в Нацгвардии, то есть. И все это очень интересно. Для победы в такой войне надо анализировать все действия противника, а не хвататься за какие-то отдельные слова и фразы.
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