Как организована украинская тероборона и в чём её минусы? Мнение Андрея Лазуткина

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим военную ситуацию вокруг Беларуси, провокации Польши и национал-предателей. В гостях – политолог Андрей Лазуткин и известный писатель Юрий Поляков.

Григорий Азаренок:

Если мы правильно организуем наши Вооруженные силы, то мы сможем оказывать сопротивление натовским агрессорам. Когда самих азовцев спрашивают, сколько их, они говорят о 70 тысячах

Андрей Лазуткин, политолог:

Эти вопросы уже поднимались Президентом, причем он ранее говорил о тактиках украинских войск. То есть, как они в направлении Киева, Чернигова достаточно эффективно противодействовали русским. С одной стороны, там были, конечно, удары по тылам, но не какое-то секретное оружие, которое украинцы придумали, организовали себе армию и теперь начали там побеждать. Конечно, нет. В чем отличие наших войск от украинских? Там большую роль играет территориальная оборона. У нас она тоже есть в Беларуси, но там они построили ее на полной базе, в том числе, и неонацистских организаций. Потому что, что такое «Азов»? Вот они не так давно сдались в плен, замечательно, примерно 800 человек. Но всего в «Азове» тысячи четыре военных. Это те, кто конкретно проходит воинскую службу. Но, когда самих азовцев спрашивают, сколько вас всего, они говорят о числе порядка 70 тысяч. И, вопрос, почему такая разбежка большая? Потому что в «Азове» есть молодежная организация, есть организация общественная, есть организация как полит-партия и, кроме того, есть еще всякие волонтерские структуры. О есть, в совокупности, это получается довольно большое количество людей. А дальше перед вами стоит задача: формировать тероборону. Куда вы пойдете? Просто в военкомат? Нет. Вам нужны общественные структуры, которые работали с тем же «Азовом». А они уже на своей базе, более массово, они собирают людей, добровольцев, да, это могут быть там дети которым по 16, по 15 лет, которых, в том числе, в Мариуполе видели. Могут быть ребята постарше, 20-25 лет, но они идеологически мотивированы, если там это азовцы, то они будут неонацистами. И главный их плюс, они знают местность. Даже если они плохо обучены, они ничего не умеют, то по крайней мере, действуя с военными какими-то, которых туда поставили, они смогут им помогать, подсказывать какие-то там тропы, дороги, кого-то укрывать, кого-то проводить. И все это мы наблюдали, например, в Мариуполе. И то же самое происходило в Харькове. Казалось бы, это же восток Украины, откуда там именно нацисты?

Надо усиливать военные части добровольцами, которые будут параллельно проходить воинскую службу Андрей Лазуткин:

Ну, потому что когда началась вот эта затяжная оппозиционная фаза на Донбассе, украинцам было понятно, что удары основные российские будут идти как раз с востока, и это будут города Харьков, Мариуполь и Одесса. И поэтому там, как и в столице, в Киеве, накачивались вот эти азовские организации. То есть была целая сеть, которая работала с молодыми людьми. И вопрос: есть ли такое в белорусской армии? Ну, скажем так: мы можем тоже этим заниматься, надо усиливать военные части в таком случае какими-то добровольцами, которые будут параллельно проходить какую-то воинскую службу. Нечто подобное есть в Польше, но это вопрос системной перестройки армии. А если говорить про тероборону, то если вас привезли из Закарпатья куда-то на Харьковскую область или под Лисичанск, Северо-Донецк, то, пардон, от вас не будет никакого толка. И они это тоже показали, потому что, когда пошел третий месяц войны, вот эти резервы ВСУ закончились и бригады комплектовали из теробороны. Причем перебрасывать тероборону, это раньше было запрещено, а их начали перевозить из своих областей куда-то на фронт. Если вы промоете мозги детям, то это даст кровь, жертвы и на поле боя еще какое-то преимущество Андрей Лазуткин:

Это вопросы финансирования. Если вы руководите какой-то армией, то вы думаете, куда вам потратить деньги. Можно потратить миллион долларов на истребитель. А можно потратить миллион долларов на тероборону какую-то, на общественную работу. Или отдать этот миллион «Азову». И вопрос: какая от него будет отдача? Потому что самолет собьют, например, за сутки, и это ничего не даст в плане общей картины, а если вы промоете мозги детям, то это даст определенную картинку, даст кровь, даст жертвы и даст на поле боя еще какое-то преимущество, может быть. И они довольно цинично распределили эти ресурсы. Потому что, мы знаем, ту же авиацию уничтожают просто по дням. Мы наблюдали, что были удары по аэродромам, как авиацию перебрасывали в Румынию.