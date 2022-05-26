«Птушница – это было оскорбление». Как белорусы относятся к рабочим профессиям?

Утверждение, что рабочие специальности низкооплачиваемые и малопривлекательные, прочно укрепилось в сознании общества. Сегодня в инженерных отраслях катастрофически не хватает рук. О том, почему сложилась такая ситуация и как поднять престиж рабочей профессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Завалишь экзамены – пойдешь в ПТУ» Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Мы пришли в некоторый тупик, когда не хватает рабочих рук. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я считаю, что дело не в рекламе. Неужели из вас никто не слышал фразу в детстве: завалишь экзамены – пойдешь в ПТУ. Ядвига, в те времена, мне кажется, это звучало как угроза?

Ядвига Томашевская, пенсионерка:

Да, так и было. Пугали этим от и до. Я хочу сказать, что, вообще – я просто родилась в деревне – был такой стереотип, что мы маленькие, сосед работал на каком-то кондитерском [предприятии – прим. ред.], привозил пряники и угощал – мы все завидовали: какая же хорошая у него специальность. Он пряники домой привозит и угощает своих детей. Кто-то продавцом работал и всегда, естественно, самый лучший товар оставлял себе – платье какое-то и все. Все в деревне считали, что лучше профессии продавца нет. Это так здорово, когда у тебя доступ ко всему. Уже, допустим, преподаватели, учителя в деревне – значит обязательно дети шли по их стопам учиться в высшее учреждение, приобретать профессию учителя.

Алеся Лакина:

Ведь они были более уважаемы на то время? Татьяна Савчик:

Конечно, престижная профессия учителя. Алеся Лакина:

Птушница – это было оскорбление. Сразу рисовалась какая-то глупая девочка в воображении. Татьяна Савчик:

Вся жизнь наперекосяк сразу. Алеся Лакина:

Да, пошла по наклонной. По ее стопам потом несколько подружек старались идти обучаться

Ядвига Томашевская:

Да, но когда она становилась лидером, допустим, в швейной профессии. Она навыки приобретала, получала красный диплом, шила какие-то изделия на загляденье, то, естественно, эти стереотипы уходили. По ее стопам потом несколько подружек, родственников старались идти обучаться. Я думаю, что в советские времена было так: направляли, когда уже видели, что действительно достоин высшего образования – золотая, серебряная медаль. Вопросов не возникало. Особенно ребята, парни уже с детства выбирали себе профессию. Кто-то бегал в автомастерскую и сидел часами. Татьяна Савчик:

В общем-то, были какие-то интересы и увлечения, которые позволяли понять, что человек тяготеет к чему. «Ребята к нам поступают на базе девяти и одиннадцати классов» Алеся Лакина:

Елена, с какого возраста к вам в мастерские учащиеся приходят? Ведь они уже выбрали профессию, может, что-то новенькое можете предложить?