«Птушница – это было оскорбление». Как белорусы относятся к рабочим профессиям?
Утверждение, что рабочие специальности низкооплачиваемые и малопривлекательные, прочно укрепилось в сознании общества. Сегодня в инженерных отраслях катастрофически не хватает рук. О том, почему сложилась такая ситуация и как поднять престиж рабочей профессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Завалишь экзамены – пойдешь в ПТУ»
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Мы пришли в некоторый тупик, когда не хватает рабочих рук.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я считаю, что дело не в рекламе. Неужели из вас никто не слышал фразу в детстве: завалишь экзамены – пойдешь в ПТУ. Ядвига, в те времена, мне кажется, это звучало как угроза?
Ядвига Томашевская, пенсионерка:
Да, так и было. Пугали этим от и до. Я хочу сказать, что, вообще – я просто родилась в деревне – был такой стереотип, что мы маленькие, сосед работал на каком-то кондитерском [предприятии – прим. ред.], привозил пряники и угощал – мы все завидовали: какая же хорошая у него специальность. Он пряники домой привозит и угощает своих детей. Кто-то продавцом работал и всегда, естественно, самый лучший товар оставлял себе – платье какое-то и все. Все в деревне считали, что лучше профессии продавца нет. Это так здорово, когда у тебя доступ ко всему. Уже, допустим, преподаватели, учителя в деревне – значит обязательно дети шли по их стопам учиться в высшее учреждение, приобретать профессию учителя.
Алеся Лакина:
Ведь они были более уважаемы на то время?
Татьяна Савчик:
Конечно, престижная профессия учителя.
Алеся Лакина:
Птушница – это было оскорбление. Сразу рисовалась какая-то глупая девочка в воображении.
Татьяна Савчик:
Вся жизнь наперекосяк сразу.
Алеся Лакина:
Да, пошла по наклонной.
По ее стопам потом несколько подружек старались идти обучаться
Ядвига Томашевская:
Да, но когда она становилась лидером, допустим, в швейной профессии. Она навыки приобретала, получала красный диплом, шила какие-то изделия на загляденье, то, естественно, эти стереотипы уходили. По ее стопам потом несколько подружек, родственников старались идти обучаться.
Я думаю, что в советские времена было так: направляли, когда уже видели, что действительно достоин высшего образования – золотая, серебряная медаль. Вопросов не возникало. Особенно ребята, парни уже с детства выбирали себе профессию. Кто-то бегал в автомастерскую и сидел часами.
Татьяна Савчик:
В общем-то, были какие-то интересы и увлечения, которые позволяли понять, что человек тяготеет к чему.
«Ребята к нам поступают на базе девяти и одиннадцати классов»
Алеся Лакина:
Елена, с какого возраста к вам в мастерские учащиеся приходят? Ведь они уже выбрали профессию, может, что-то новенькое можете предложить?
Елена Миранович, заведующий учебно-производственными мастерскими Индустриально-педагогического колледжа:
Ребята к нам поступают на базе девяти и одиннадцати классов. Самые младшие наши абитуриенты и учащиеся – это на базе девяти классов. Совершеннолетних там нет, по 16 лет примерно. Они за один год заканчивают школу и на втором курсе приходят к нам в учебно-производственные мастерские на практику получать рабочие профессии.
Татьяна Савчик:
Вы как ощущаете – они по собственному наитию или все-таки это рекомендация родителей?
Елена Миранович:
Учитывая опыт моей профессиональной деятельности, вижу что многих приводят родители. Когда они приходят из школы к нам на профориентацию, дни открытых дверей, получают общую информацию. Дальше идет обработка этой информации, и ребята могут приходить. Сколько таких случаев, когда они приходят уже целенаправленно дослушать, досмотреть, что-то еще дополнительно увидеть, осознать. Многие приходят с родителями, бабушками, дедушками. У нас был дедушка, который привел своего внука. Внук еще в восьмом классе, но они уже занимаются вопросами профориентации и выбирают учебное заведение, в котором будут учиться.
Читайте также:
«Я мечтала с детства». Какой профессией овладела белоруска в 45 лет?
«Понимать, как все устроено изнутри». Как выбрать профессию и что нужно для того, чтобы стать хорошим руководителем?
Все хотят быть стримерами и блогерами. Как поднять престиж рабочих профессий?