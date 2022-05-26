Перцов: журналистика стала острее, немного злее, но нас к тому подтолкнули события 2020 года

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

С исторической точки зрения, прошло всего пять лет – это такой миг. Но когда мы подходили к переработке положения, к разработке новых номинаций, мы поняли, что телевидение 2017 года белорусское и телевидение 2022 года – это совершенно два разных телевидения. Это другие рубрики, другие программы. И не только авторская журналистика, но и развлекательные программы, совершенно другие подходы. Журналистика стала острее, гораздо оперативнее, немного злее, но нас к тому подтолкнули события 2020 года. И будет очень много новых номинаций. Это не только авторская журналистика, но и единым фронтом, это оценка коллективного труда всех наших телекомпаний, когда случаются такие вызовы, в которых нужно стоять плечом к плечу.