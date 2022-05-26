«Выйдут победителями». Редактор «Литературной газеты» о Путине и Лукашенко

Юрий Поляков, писатель:

Оно вытекает из того вызова исторического и геополитического, который приняли наши два лидера. И поскольку они теперь отвечают за будущее нашего союзного государства, поэтому их новое качество отношений соответствует новой исторической ситуации. И я надеюсь, что два таких лидера, как Владимир Путин и Александр Лукашенко, они из этой ситуации, как и наше Союзное государство, выйдут победителями.

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