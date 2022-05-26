Прямой эфир

«Выйдут победителями». Редактор «Литературной газеты» о Путине и Лукашенко

26 мая 2022 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим военную ситуацию вокруг Беларуси, провокации Польши и национал-предателей. В гостях – политолог Андрей Лазуткин и известный писатель Юрий Поляков.  

«Выйдут победителями». Редактор «Литературной газеты» о Путине и Лукашенко-1

Юрий Поляков, писатель:  
Оно вытекает из того вызова исторического и геополитического, который приняли наши два лидера. И поскольку они теперь отвечают за будущее нашего союзного государства, поэтому их новое качество отношений соответствует новой исторической ситуации. И я надеюсь, что два таких лидера, как Владимир Путин и Александр Лукашенко, они из этой ситуации, как и наше Союзное государство, выйдут победителями.  

Читайте также:  

Лазуткин: «Наши Вооружённые силы разворачиваются, по сути, на Украину»  

Не было бы ни Приднестровья, ни крымской проблемы, ни донбасской. При каких условиях, рассказал Юрий Поляков  

Воскресенский: фамилии этих политических маргиналов уже никто не помнит  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Григорий Азарёнок # Юрий Поляков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Не было бы ни Приднестровья, ни крымской проблемы, ни донбасской. При каких условиях, рассказал Юрий Поляков
26 мая 2022 17:31

Не было бы ни Приднестровья, ни крымской проблемы, ни донбасской. При каких условиях, рассказал Юрий Поляков

Хренин: мы спрогнозировали возможные риски, угрозы и, если такое не дай бог случится, войну против Беларуси
26 мая 2022 17:25

Хренин: мы спрогнозировали возможные риски, угрозы и, если такое не дай бог случится, войну против Беларуси

Президент: надо воевать не числом, а умением, это приобретает сегодня серьёзную актуальность
26 мая 2022 16:54

Президент: надо воевать не числом, а умением, это приобретает сегодня серьёзную актуальность