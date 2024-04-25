Кто избран в руководящий состав ВНС по итогам голосования в первый день форума?

После выступления Президента 24 апреля прошло выдвижение кандидатов на должности председателя ВНС, его заместителя, а также членов Президиума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам тайного голосования Всебелорусское народное собрание возглавил Александр Лукашенко, а его заместителем стал Александр Косинец.

Помощник главы государства хорошо известен по работе на различных должностях. Он был заместителем премьер-министра, председателем Витебского облисполкома, главой Администрации Президента. В поддержку кандидатуры Александра Косинца высказался и Президент.

Делегаты также выбрали членов Президиума ВНС. В его состав вошли 13 человек.

Читайте также:

Лукашенко: после 2020 года мы стали сильнее, оценили, что могли потерять

Лукашенко: нас очень хотят втянуть в войну! Пока они нас провоцируют

Лукашенко: как они защищают границу – калечат, убивают, а потом подбрасывают трупы и калек нам