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Кто избран в руководящий состав ВНС по итогам голосования в первый день форума?

25 апреля 2024 06:04
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После выступления Президента 24 апреля прошло выдвижение кандидатов на должности председателя ВНС, его заместителя, а также членов Президиума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам тайного голосования Всебелорусское народное собрание  возглавил Александр Лукашенко, а его заместителем стал Александр Косинец. 

Кто избран в руководящий состав ВНС по итогам голосования в первый день форума?-1

Помощник главы государства хорошо известен по работе на различных должностях. Он был заместителем премьер-министра, председателем Витебского облисполкома, главой Администрации Президента. В поддержку кандидатуры Александра Косинца высказался и Президент.

Делегаты также выбрали членов Президиума ВНС. В его состав вошли 13 человек.

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# Всебелорусское народное собрание # общество

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