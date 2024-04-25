Гигин: Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину многие страны вообще стремятся засекретить

Второй день работы ВНС 25 апреля откроет выступление председателя Всебелорусского народного собрания. Затем на рассмотрение делегатов будут представлены проекты основополагающих, важных документов: Концепции национальной безопасности и Военной доктрины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная безопасность включает и экономическую, и социальную сферы. Вопросы политического и военного строительства обостряют современные реалии. В обновленной Концепции все, что разработано нашим обществом за последние годы в самых разных сферах. Впервые появился термин «электоральный суверенитет». Существенное внимание историческому наследию и традиционным ценностям. В целом расширен перечень сфер национальной безопасности. Документ обобщает накопленный опыт, чтобы гарантировать суверенитет страны. При этом главными ориентирами остаются созидание и развитие. Их мы готовы защищать.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Нам нужно будет обсудить Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. Это очень большие и объемные вопросы. Даже то, что такие документы выносятся на подобный широкий форум, само по себе является уникальным. Во многих странах их вообще стремятся засекретить. Но то, что мы предоставляем утверждение, обсуждение этих документов высшему органу народовластия, представительному органу, это тоже проявление нашей формы демократии, нашего понимания народовластия.