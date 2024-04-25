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Гигин: Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину многие страны вообще стремятся засекретить

25 апреля 2024 06:32
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Второй день работы ВНС 25 апреля откроет выступление председателя Всебелорусского народного собрания. Затем на рассмотрение делегатов будут представлены проекты основополагающих, важных документов: Концепции национальной безопасности и Военной доктрины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигин: Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину многие страны вообще стремятся засекретить-1

Национальная безопасность включает и экономическую, и социальную сферы. Вопросы политического и военного строительства обостряют современные реалии. В обновленной Концепции все, что разработано нашим обществом за последние годы в самых разных сферах. Впервые появился термин «электоральный суверенитет». Существенное внимание историческому наследию и традиционным ценностям. В целом расширен перечень сфер национальной безопасности. Документ обобщает накопленный опыт, чтобы гарантировать суверенитет страны. При этом главными ориентирами остаются созидание и развитие. Их мы готовы защищать.

Гигин: Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину многие страны вообще стремятся засекретить-4

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Нам нужно будет обсудить Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. Это очень большие и объемные вопросы. Даже то, что такие документы выносятся на подобный широкий форум, само по себе является уникальным. Во многих странах их вообще стремятся засекретить. Но то, что мы предоставляем утверждение, обсуждение этих документов высшему органу народовластия, представительному органу, это тоже проявление нашей формы демократии, нашего понимания народовластия.

Гигин: Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину многие страны вообще стремятся засекретить-7

Иван Сыса, начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Старая, древняя поговорка «хочешь мира – готовься к войне» незыблема. Естественно, нужно пересмотреть подходы и быть готовым. Знаю, что наше государство провозглашает прежде всего мирную политику. Мы никогда никому не угрожали, но оборонять свою страну, свою землю, Родину, нашу любимую Беларусь – наша обязанность. Мы к этому должны быть готовы.

Гигин: Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину многие страны вообще стремятся засекретить-10

Мирную жизнь обеспечит и утверждение новой Военной доктрины, основная цель которой не допустить войны на территории нашего государства. Оба концептуальных документа досконально проработаны экспертами и максимально отвечают всем интересам Беларуси. Это наш ответ на вызовы внешнего мира.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Вадим Гигин

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