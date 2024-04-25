По профессиям, партиям и образованию. Проанализировали, кто вошёл в состав ВНС

В составе ВНС – представители всего белорусского общества. Люди со всей страны, разных профессий, те, у кого уже есть опыт в политике, и молодежь.

Выборы делегатов, представляющих местные Советы депутатов и общественные объединения, проходили гласно. Избранному составу оказано высокое доверие белорусов. Эксперты уже успели отметить, что Всебелорусское народное собрание – это большая семья тех, кто радеет за страну. И такие люди нужны Беларуси: сильной, процветающей, независимой. «‎Время выбрало вас, и у вас нет права на ошибку», – такое напутствие дал собранию Президент.