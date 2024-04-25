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По профессиям, партиям и образованию. Проанализировали, кто вошёл в состав ВНС

25 апреля 2024 07:08
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Седьмое по счету, но первое в принципиально новом – конституционном статусе – Всебелорусское народное собрание поистине историческое событие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По профессиям, партиям и образованию. Проанализировали, кто вошёл в состав ВНС-1

По профессиям, партиям и образованию. Проанализировали, кто вошёл в состав ВНС-3

В составе ВНС – представители всего белорусского общества. Люди со всей страны, разных профессий, те, у кого уже есть опыт в политике, и молодежь.

По профессиям, партиям и образованию. Проанализировали, кто вошёл в состав ВНС-6

По профессиям, партиям и образованию. Проанализировали, кто вошёл в состав ВНС-8

Выборы делегатов, представляющих местные Советы депутатов и общественные объединения, проходили гласно. Избранному составу оказано высокое доверие белорусов. Эксперты уже успели отметить, что Всебелорусское народное собрание – это большая семья тех, кто радеет за страну. И такие люди нужны Беларуси: сильной, процветающей, независимой. «‎Время выбрало вас, и у вас нет права на ошибку», – такое напутствие дал собранию Президент.

По профессиям, партиям и образованию. Проанализировали, кто вошёл в состав ВНС-11

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# Всебелорусское народное собрание # общество

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