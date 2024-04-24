Выступление Лукашенко на ВНС смотрели на заводах, заставах и в больницах! Первые мнения на местах

За ходом VII Всебелорусского народного собрания внимательно следили в разных коллективах по всей стране. Масштабное политическое событие не могло остаться без внимания. Новый статус органа народовластия обязывает, тем более когда речь идет о ключевых векторах развития страны и общества на ближайшую пятилетку. Широкое обсуждение белорусами и первые мнения на местах – в репортаже наших корреспондентов.

Пост, репост и снова пост. Пальцы горят, а техника не выдерживает нагрузку. О главном государственном событии этих дней расскажут все – от районных газет до Telegram-каналов. Главный ньюсмейкер – Президент. И так было всегда, вспоминает могилевский журналист Александр Булай. Старт его карьеры совпал с первым Всебелорусским собранием. Все, о чем писали тогда журналисты на бумаге, выросло в реальных масштабах. И это не пророчество, а стратегия.

Александр Булай, заместитель главного редактора информационного агентства «Могилевские ведомости»:

Мы смотрели, слушали Президента, это была отправная точка, это был ориентир, что надо делать. А потом в течение пяти лет вдруг мы видели, что появляются новые заводы, появляются новые рабочие места, появляются новые, современные корпуса больниц. И для нас было отрадно, что все это претворяется в жизнь. И было интересно просто работать, потому что все это делается для народа, все это делается для нас, для людей.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Вот так в режиме реального времени к Всебелорусскому народному собранию прикованы тысячи взоров, ведь тезисы, которые сейчас звучат, определят будущее страны. И мы, журналисты, фиксируем самую важную информацию.