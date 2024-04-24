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Выступление Лукашенко на ВНС смотрели на заводах, заставах и в больницах! Первые мнения на местах

24 апреля 2024 18:38
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За ходом VII Всебелорусского народного собрания внимательно следили в разных коллективах по всей стране. Масштабное политическое событие не могло остаться без внимания. Новый статус органа народовластия обязывает, тем более когда речь идет о ключевых векторах развития страны и общества на ближайшую пятилетку.

Широкое обсуждение белорусами и первые мнения на местах – в репортаже наших корреспондентов.

Выступление Лукашенко на ВНС смотрели на заводах, заставах и в больницах! Первые мнения на местах-1

Пост, репост и снова пост. Пальцы горят, а техника не выдерживает нагрузку. О главном государственном событии этих дней расскажут все – от районных газет до Telegram-каналов. Главный ньюсмейкер – Президент. И так было всегда, вспоминает могилевский журналист Александр Булай. Старт его карьеры совпал с первым Всебелорусским собранием. Все, о чем писали тогда журналисты на бумаге, выросло в реальных масштабах. И это не пророчество, а стратегия.

Выступление Лукашенко на ВНС смотрели на заводах, заставах и в больницах! Первые мнения на местах-4

Александр Булай, заместитель главного редактора информационного агентства «Могилевские ведомости»:
Мы смотрели, слушали Президента, это была отправная точка, это был ориентир, что надо делать. А потом в течение пяти лет вдруг мы видели, что появляются новые заводы, появляются новые рабочие места, появляются новые, современные корпуса больниц. И для нас было отрадно, что все это претворяется в жизнь. И было интересно просто работать, потому что все это делается для народа, все это делается для нас, для людей.

Выступление Лукашенко на ВНС смотрели на заводах, заставах и в больницах! Первые мнения на местах-7

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Вот так в режиме реального времени к Всебелорусскому народному собранию прикованы тысячи взоров, ведь тезисы, которые сейчас звучат, определят будущее страны. И мы, журналисты, фиксируем самую важную информацию.

Выступление Лукашенко на ВНС смотрели на заводах, заставах и в больницах! Первые мнения на местах-10

Они в погонах, а под их защитой 340 километров границы. Брестская пограничная группа охраняет рубежи Беларуси с Украиной и Польшей. Пока по одну сторону театр военных действий, а по другую – гибридная война, провокации и миграционный кризис, их ежедневная задача – гарантировать безопасность белорусов. Сегодня на каждой заставе внимание к главнокомандующему. Международная безопасность должна быть равной и общей для всех стран, наступает время сильных. Не агрессивно, а духом.

Подробности смотрите в видео.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Кристина Протосовицкая

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