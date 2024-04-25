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Второй день работы ВНС откроет выступление председателя Всебелорусского народного собрания

25 апреля 2024 05:48
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Важные для страны решения принимает все общество. В этом ключевой смысл ВНС. Второй день работы народного вече сегодня, 25 апреля, откроет выступление председателя Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им накануне избран Александр Лукашенко.

Второй день работы ВНС откроет выступление председателя Всебелорусского народного собрания-1

Как подчеркнул Президент, эта должность не является спасательным кругом. Кроме того, не стала неожиданностью. Ведь уровень доверия к главе государства крайне высок, что следует в том числе из докладов выступавших в первый день работы собрания.

Сегодня, когда система органов власти меняется коренным образом, нужен человек, который сможет удержать единство белорусов и сохранить стабильность. Александр Лукашенко именно такая фигура, в преданности которой стране и народу сомневаться не приходится. Президент объединяет, задает ориентиры и прокладывает путь для всего государства в непростых геополитических условиях. И так было всегда, в том числе 30 лет назад, когда белорусский народ избрал сильную президентскую власть, а вместе с ней – ответственных за свое будущее. ВНС в новом статусе не только уникальный орган народовластия, но также система страховок на будущее от неправильных решений. Александр Лукашенко подчеркнул: делегаты собрания не должны потерять своего права делать выбор и критиковать.

Лукашенко – делегатам ВНС: если даже Президент ошибся, вы должны сказать ему прямо – подробности.

Второй день работы ВНС откроет выступление председателя Всебелорусского народного собрания-4

В заключение своего выступления Президент подчеркнул, что легче не будет. В это сложное и противоречивое время белорусам нужно сплотиться и выстоять.

Сегодня работа Всебелорусского народного собрания продолжится. Делегаты ВНС пишут историю отечественной демократии.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко

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