Второй день работы ВНС откроет выступление председателя Всебелорусского народного собрания

Важные для страны решения принимает все общество. В этом ключевой смысл ВНС. Второй день работы народного вече сегодня, 25 апреля, откроет выступление председателя Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им накануне избран Александр Лукашенко.

Как подчеркнул Президент, эта должность не является спасательным кругом. Кроме того, не стала неожиданностью. Ведь уровень доверия к главе государства крайне высок, что следует в том числе из докладов выступавших в первый день работы собрания.

Сегодня, когда система органов власти меняется коренным образом, нужен человек, который сможет удержать единство белорусов и сохранить стабильность. Александр Лукашенко именно такая фигура, в преданности которой стране и народу сомневаться не приходится. Президент объединяет, задает ориентиры и прокладывает путь для всего государства в непростых геополитических условиях. И так было всегда, в том числе 30 лет назад, когда белорусский народ избрал сильную президентскую власть, а вместе с ней – ответственных за свое будущее. ВНС в новом статусе не только уникальный орган народовластия, но также система страховок на будущее от неправильных решений. Александр Лукашенко подчеркнул: делегаты собрания не должны потерять своего права делать выбор и критиковать.