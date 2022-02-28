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Вадим Лакиза: обновлённая Конституция отвечает на вопросы, поставленные самой жизнью, в том числе и 2020 годом

28 февраля 2022 19:21
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Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:
Можно ли сказать, что белорусы после того, как в августе 2020-го им предложили условно радикальные перемены, сейчас с трудом и опаской решались на эволюционные перемены? Президент говорит о том, что мы вроде небольшими шажочками делаем изменения, но даже к этому решению пришлось подходить очень взвешенно и осторожно.

Вадим Лакиза: обновлённая Конституция отвечает на вопросы, поставленные самой жизнью, в том числе и 2020 годом-1

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:
И психология, и разговоры с людьми, когда ты начинаешь объяснять, когда вы смотрите друг другу в глаза, и не боишься ответить на те вопросы, которые перед тобой ставят, незаготовленные. Я ездил с Евгением Пустовым в Витебск. В двух университетах встречались перед референдумом в рамках очень хорошей акции «В режиме правды». И мы с самого начала сказали студентам, преподавателям, разным совершенно людям (университет витебский и медуниверситет): разговаривайте с нами, мы пришли не читать вам лекцию, мы пришли ответить на те вопросы, которые есть у вас. Да, мы устали, но мы были удовлетворены той беседой, мы ответили на все поставленные вопросы. И вот сама Конституция, за которую мы голосовали на референдуме, отвечала на многие вопросы, поставленные самой жизнью, в том числе и 2020 годом. Понятно, что многое решалось и вопросы ставились, начиная с 2016, 2017, 2018 годов. Но было подтолкнуто и 2020 годом.

И вот Конституционная комиссия, в которую были включены и историки, и Игорь Александрович [Марзалюк – прим. ред.], и Вадим Францевич Гигин ответили на те вопросы, которые поставила сама история перед обществом. И гражданское общество, которое там фигурирует, и политические партии, и другие вопросы, и историческая правда – она каким-то образом объединила и привела к тем результатам, которые есть.

Вадим Лакиза: обновлённая Конституция отвечает на вопросы, поставленные самой жизнью, в том числе и 2020 годом-4

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# Референдум # общество # Алена Сырова # Вадим Лакиза # Евгений Пустовой # Игорь Марзалюк # Вадим Гигин # Фотофакт

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