Замечания несколько абсурдного характера. На что жаловались белорусы на референдуме?
Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, Федерация профсоюзов была наблюдателем, да? Есть ли какие-то замечания, есть ли замечания, которые высказывали граждане, либо все прошло гладко и хорошо?
Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Не только Федерация профсоюзов.
Кирилл Казаков:
Я понимаю, но один из хэдлайнеров.
Вадим Грачев:
Со всеми нашими общественными крупными объединениями и организациями. С «Белой Русью», с БРСМ, с женщинами, с ветеранами объединились, чтобы в этом году, в чем может быть нам где-то не хватило в прошлой кампании – показать, что мы выступаем единым фронтом. Более 43 тысяч наблюдателей работали на этом референдуме. И мы в здании Федерации профсоюзов Беларуси организовали такой большой общественный информационный центр. Это наш первый опыт, надеюсь, у нас получилось, мы видим.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Удачный опыт, очень хорошо все было организовано, уникальный опыт.
Вадим Грачев:
Спасибо. И вот наблюдатели от наших общественных организаций, объединений в режиме реального времени на протяжении досрочного голосования, основного дня нам сообщали о том, что происходит на участках.
Кирилл Казаков:
А как на участках голосование проходило?
Вадим Грачев:
Первое, что нужно сказать. Значит, жалобы были, конечно. И вопросы технического характера были. Порядка 10 жалоб направлено в участковые комиссии, хотя они несколько в иных случаях абсурдного характера. Кто-то пишет, что мне надо шторки закрыться, хотя и без шторок все мы голосовали.
Кирилл Казаков:
Выборы Президент так же прошли.
Вадим Грачев:
Конечно. Кто-то писал жалобу на то, что не пришло приглашение на референдум. Хотя когда начинали выяснять, то оказывалось, человек в другом регионе зарегистрирован вообще. Порядка шести случаев у нас было, когда аккредитовывались в основной день голосования наблюдатели, которые не сделали этого ранее. И, естественно, уже они не могли попасть на участок, потому что в связи с эпидемиологическими нормами пять человек дежурило, мы заранее все это сделали с нашими коллегами из общественных организаций. Очередность определенная была. Плюс некоторые граждане пытались устроить какой-то скандал, принося эти документы на регистрацию, эти документы не соответствовали положению ЦИК. Тогда получается, что это специально, на ровном месте, чтобы раздуть что-то.
15 случаев было зафиксировано оскорбления членов участковой комиссии. То есть люди приходили, говорили, мы вас тут всех запомнили и так далее. Поэтому, конечно, я уже называю такие наиболее интересные, хотя были и традиционные, наверное, в любую кампанию случаи, когда муж хотел за жену проголосовать. Или как в деревне, знаете, говорят, меня тут все знают, я паспорт забыла, давайте-ка я тут проголосую. Участковая комиссия все оперативно решала, указывала на нормы законодательства. И вообще, мы все должны отметить вместе четкую и слаженную работу комиссий по референдуму всех уровней.
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