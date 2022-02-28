Замечания несколько абсурдного характера. На что жаловались белорусы на референдуме?

Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, Федерация профсоюзов была наблюдателем, да? Есть ли какие-то замечания, есть ли замечания, которые высказывали граждане, либо все прошло гладко и хорошо?

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Не только Федерация профсоюзов. Кирилл Казаков:

Я понимаю, но один из хэдлайнеров. Вадим Грачев:

Со всеми нашими общественными крупными объединениями и организациями. С «Белой Русью», с БРСМ, с женщинами, с ветеранами объединились, чтобы в этом году, в чем может быть нам где-то не хватило в прошлой кампании – показать, что мы выступаем единым фронтом. Более 43 тысяч наблюдателей работали на этом референдуме. И мы в здании Федерации профсоюзов Беларуси организовали такой большой общественный информационный центр. Это наш первый опыт, надеюсь, у нас получилось, мы видим. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Удачный опыт, очень хорошо все было организовано, уникальный опыт. Вадим Грачев:

Спасибо. И вот наблюдатели от наших общественных организаций, объединений в режиме реального времени на протяжении досрочного голосования, основного дня нам сообщали о том, что происходит на участках.