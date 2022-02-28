Николай Щёкин: «Мы всему миру показали, как нужно работать, как нужно понимать свою историю»

Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Белорусы, наверное, осознали, что ответственность за свое будущее несем мы сами. И необходимость пойти и сделать выбор. Николай Сергеевич, вы такой цифры явки ожидали, такого результата?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Я говорил об этом, что будет около 80 %. Это было ощутимо. Первое. Второе – это победа. Это победа как 9 Мая 1945 года. И что очень важно, что это победа над невежеством, над банкротством коллективного Запада, империи лжи. Почему? Потому что мы всему миру показали, как нужно работать, как нужно понимать свою историю. То есть это вершина исторической правды. Еще раз подчеркивает историческую память нашу, через что прошла наша Конституция.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Белрауси:
Если говорить на уровне образов, я прошу прощения, что перебиваю, битва под Москвой произошла в 2020 году, это наш Сталинград, а Курская дуга будет в следующем году, когда мы изберем ВНС.
Николай Щекин:
Ну и, конечно, почти 600 дней после выборов главы государства были тяжелые для нас. Это тот результат, который мы все ожидали. Этот результат подчеркивает, что 2020 год был истинным, все было правильно сделано, и те даже 10 %, которые проголосовали вроде бы против, как раз подчеркивают ту линию, которая была постоянно, о чем мы говорили и во что поверить до сих пор никто не может.
Кирилл Казаков, СТВ:
То, что мы говорили. Наши граждане в очередной раз показали легитимность того курса, который мы строили.
Николай Щекин:
Государства нашего, власти нашей, легитимность их решений. И что самое важное – показало всему миру, что такое демократия, что такое демократическая процедура. Ведь действительно, в мире не было таких примеров, чтобы в течение года вся страна превратилась в диалоговую площадку. Ведь прав сегодня наш депутат, который болеет душой за страну и уже давным-давно, когда вся страна практически залезла в учебники по праву, по философии, по социологии. Это ни в одной стране мира, чтобы каждый гражданин прочитал уже бывшую Конституцию, уже новую Конституцию. Мы стали, наверное, самыми в этом смысле образованными людьми.
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