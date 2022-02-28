Прямой эфир

Марзалюк о референдуме: «Это один из самых осознанных выборов за всю историю белорусской независимости»

28 февраля 2022 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:   
Как прошел референдум, Игорь Александрович, вот по-вашему, народ шел, голосовал за в большей степени?  

Марзалюк о референдуме: «Это один из самых осознанных выборов за всю историю белорусской независимости»-1

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Я, во-первых, хочу всех поздравить с нашей общенациональной победой, я хочу всех поздравить с мудростью белорусского народа, я хочу поздравить всех тех, кто всегда понимал, что беларускае сумоўе, еслі гаварыць па-беларускі – это важнейший фундамент, на котором мы стоим как минимум с XIV-XV веков. Мы, как всегда, реализовали свое право, мы дали возможность определить эти вещи и, на самом деле, белорусский народ абсолютным большинством продемонстрировал, чего он хочет на самом деле и какие ценности, какую систему ценностей он считает определяющей для своего развития. В Могилеве в субботу я видел очереди на участках, в том числе во второй гимназии.  

Кирилл Казаков:  
Это досрочное голосование.  

Игорь Марзалюк:  
Досрочное голосование, люди шли. И это были очереди. И в основной день голосования тоже люди шли, как нужно. Дело в том, что необходимо отдать должное той кампании, которая прошла, по разъяснению. И очень важный момент. Я горжусь белорусской нацией, белорусским народом. И я считаю, что это один из самых осознанных выборов за всю историю белорусской независимости. Люди реально прочитали Конституцию. У меня было очень много встреч за эти два месяца. И за последний месяц, когда уже обсуждали, когда уже текст был опубликован. Я хочу сказать, я горжусь своими земляками, я горжусь витеблянами, я горжусь гродненскими парнями. Они читали тексты. Они знают, о чем они голосовали. Причем это очень важно понять.  

Читайте также:  

Замечания несколько абсурдного характера. На что жаловались белорусы на референдуме?  

Николай Щекин: «Мы всему миру показали, как нужно работать, как нужно понимать свою историю»  

Нарушений законодательства отмечено не было. В Минской области участие в референдуме приняло 79,47% человек  

# Референдум # общество # Кирилл Казаков # Игорь Марзалюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Суперская просто статья». Какие поправки Конституции вызвали наибольший интерес у студентов?
28 февраля 2022 17:40

«Суперская просто статья». Какие поправки Конституции вызвали наибольший интерес у студентов?

Щёкин: Президент стал одновременно заботиться, как о своих детях, и об украинском народе
28 февраля 2022 17:39

Щёкин: Президент стал одновременно заботиться, как о своих детях, и об украинском народе

Как ситуация с Украиной сказалась на настроении людей в трудовых коллективах? Ответил зампред Федерации профсоюзов
28 февраля 2022 17:36

Как ситуация с Украиной сказалась на настроении людей в трудовых коллективах? Ответил зампред Федерации профсоюзов