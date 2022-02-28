Марзалюк о референдуме: «Это один из самых осознанных выборов за всю историю белорусской независимости»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я, во-первых, хочу всех поздравить с нашей общенациональной победой, я хочу всех поздравить с мудростью белорусского народа, я хочу поздравить всех тех, кто всегда понимал, что беларускае сумоўе, еслі гаварыць па-беларускі – это важнейший фундамент, на котором мы стоим как минимум с XIV-XV веков. Мы, как всегда, реализовали свое право, мы дали возможность определить эти вещи и, на самом деле, белорусский народ абсолютным большинством продемонстрировал, чего он хочет на самом деле и какие ценности, какую систему ценностей он считает определяющей для своего развития. В Могилеве в субботу я видел очереди на участках, в том числе во второй гимназии.

Кирилл Казаков:

Это досрочное голосование.

Игорь Марзалюк:

Досрочное голосование, люди шли. И это были очереди. И в основной день голосования тоже люди шли, как нужно. Дело в том, что необходимо отдать должное той кампании, которая прошла, по разъяснению. И очень важный момент. Я горжусь белорусской нацией, белорусским народом. И я считаю, что это один из самых осознанных выборов за всю историю белорусской независимости. Люди реально прочитали Конституцию. У меня было очень много встреч за эти два месяца. И за последний месяц, когда уже обсуждали, когда уже текст был опубликован. Я хочу сказать, я горжусь своими земляками, я горжусь витеблянами, я горжусь гродненскими парнями. Они читали тексты. Они знают, о чем они голосовали. Причем это очень важно понять.

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