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Она мечтала познакомиться с Президентом Лукашенко. Почему день референдума стал знаковым для наблюдателя из Литвы?

28 февраля 2022 19:15
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Новости Беларуси. Референдум состоялся. Белорусы не просто поддержали конституционные изменения, но сделали это эффектно. Высокая явка на досрочном голосовании, прекрасная активность в основной день. Это был четвертый в истории суверенной Беларуси референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Она мечтала познакомиться с Президентом Лукашенко. Почему день референдума стал знаковым для наблюдателя из Литвы?-1

Среди тех, кто приехал контролировать голосование, и Эрика Швянченене, независимый эксперт из Литвы. Для нее этот референдум стал знаковым. С первого дня своего визита в Беларусь она мечтала познакомиться с Президентом нашей страны. Мечта сбылась в основной день голосования.

Она мечтала познакомиться с Президентом Лукашенко. Почему день референдума стал знаковым для наблюдателя из Литвы?-4

Эрика Швянченене, независимый наблюдатель (Литва):
Я даже не верила, что это возможно. Ваш Президент такой теплый человек, который разговаривает на человеческом уровне. Этот референдум нужен вашему народу и, наверное, нужен нам. Как я всегда говорила и подчеркивала, только из-за одной фразы, что брак между мужчиной и женщиной – это семья, это основа государства. Это то, что и для нас очень важно.

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# Референдум # общество # Эрика Швянченене # Вероника Кудринецкая # Александр Лукашенко # Фотофакт

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