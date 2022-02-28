Она мечтала познакомиться с Президентом Лукашенко. Почему день референдума стал знаковым для наблюдателя из Литвы?

Новости Беларуси. Референдум состоялся. Белорусы не просто поддержали конституционные изменения, но сделали это эффектно. Высокая явка на досрочном голосовании, прекрасная активность в основной день. Это был четвертый в истории суверенной Беларуси референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто приехал контролировать голосование, и Эрика Швянченене, независимый эксперт из Литвы. Для нее этот референдум стал знаковым. С первого дня своего визита в Беларусь она мечтала познакомиться с Президентом нашей страны. Мечта сбылась в основной день голосования.

Эрика Швянченене, независимый наблюдатель (Литва):

Я даже не верила, что это возможно. Ваш Президент такой теплый человек, который разговаривает на человеческом уровне. Этот референдум нужен вашему народу и, наверное, нужен нам. Как я всегда говорила и подчеркивала, только из-за одной фразы, что брак между мужчиной и женщиной – это семья, это основа государства. Это то, что и для нас очень важно.

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