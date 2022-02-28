Андрей Лазуткин: завтра эта молодёжь, которая кричит «Слава Украине» по Минску, может и автомат взять, кто знает
Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Андрей, как ты думаешь, Конституция нас сильнее сделает?
Андрей Лазуткин, политолог:
Конституция нам показала некий срез настроения в нашем обществе прямо сейчас. Если мы посмотрим на процент – 82 % – это те, кто голосовал. Но в целом, когда мы смотрим по республике, мы имеем следующую картину: 21 % – это неявка. Это взрослые люди, которые имели право голосовать, которые не пошли. Почему они не пошли – возможно, это пассивное сопротивление власти либо им просто неинтересна политика.
Кирилл Казаков:
Вообще, любая электоральная кампания так заканчивается. Кто-то против.
Андрей Лазуткин:
65 % – это наши 82 %. Это люди, которые прямо поддерживают Президента и те изменения, которые были внесены. Есть еще 10 % людей, которые голосовали против. По каким причинам? По разным. Кому-то нравится, может быть, текущая Конституция, которая очень централизована, очень жесткая и имеет тоже свои плюсы. Кто-то, может, голосовал против по неким соображениям своим. И, кроме того, у нас есть 3 % людей, которые испортили бюллетени, рисовали там непонятно что, рвали их там.
Кирилл Казаков:
Те 3 %.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наши знаменитые 3 %.
Андрей Лазуткин:
А о чем нам говорят эти 3 %? Это люди, которые напрямую сегодня управляются Telegram-каналами. Если вчера это были гражданские каналы, вот, мы там просто против Лукашенко, за все хорошее, против всего плохого. То сегодня это каналы, которые работают уже по теме спецоперации в России. Получается, что эта вся инфраструктура имела двойное назначение. То есть пока у нас войны не было – это была такая политическая тема. Выборы, референдум, протесты – социальная схема. А сегодня это уже, скажем так, чисто военные такие вот вопросы. К сожалению, это для нас большая угроза.
Вот эти 3 % – 200 тысяч человек – это вроде как и не много в процентаже, а получается, что с ними тоже надо как-то работать. И когда мы видели вот эту вот всю повестку их, которая в том числе вчера была на площадях у нас, попытка заявить что-то – это не антивоенная повестка, это повестка именно в поддержку Украину. И мы как союзник России, все-таки Союзное государство, мы должны эти вещи купировать, я считаю. Потому что завтра вот эта молодежь, которой 18 лет, она ходит, кричит «Слава Украине» по Минску – завтра она может и автомат взять, кто знает. Потому что с ними будут работать.
Алена Сырова, СТВ:
Как-то очень быстро вчера их запал исчез.
Кирилл Казаков:
Их было вчера не много, на самом деле не много.
Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Да, и слишком молодая это была публика для автомата. Я тоже проезжал и видел. На Немиге вот это вот, да. Вот эта глобальная веселуха.
Андрей Лазуткин:
Самые шумные не пошли, вы понимаете. Пошли дурачки. Тем не менее проблема есть.
Александр Шатько:
Сигналили очень крутые машины.
Андрей Лазуткин:
Давление будет только усиливаться.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Вы знаете, самое главное, что мы этот этап прошли. Бескровно, спокойно, то, что нам обещали беглые, то, что обещали на Западе. Нам же обещали кровью залиться, вы же помните?
Кирилл Казаков:
Помним.
Николай Щекин:
Мы это прошли спокойно.
Кирилл Казаков:
И день референдума как раз таки был точкой Х.
Николай Щекин:
И что самое главное, и члены избирательной комиссии все, согласитесь, под таким шантажом, давлением – сколько всего было. Они не просто выдержали, они с открытым лицом стали просто посылать к черту их.
Игорь Марзалюк:
Самое главное, что люди не боялись.
Александр Шатько:
Под камерами снимали маски, называли свои фамилии, имена. Я снимал несколько избирательных участков здесь, в Минске. Мы для своего канала снимали и для профсоюзов, информационного центра. Информацию давали. Люди просто представлялись, никто не просил. Я, допустим, не просил, чтобы они представились. Они снимали маски под камеру, они говорили, кто они, они давали напрямую интервью. Причем и наблюдатели, и члены комиссии.
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