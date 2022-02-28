Андрей Лазуткин: завтра эта молодёжь, которая кричит «Слава Украине» по Минску, может и автомат взять, кто знает

Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей, как ты думаешь, Конституция нас сильнее сделает?

Андрей Лазуткин, политолог:

Конституция нам показала некий срез настроения в нашем обществе прямо сейчас. Если мы посмотрим на процент – 82 % – это те, кто голосовал. Но в целом, когда мы смотрим по республике, мы имеем следующую картину: 21 % – это неявка. Это взрослые люди, которые имели право голосовать, которые не пошли. Почему они не пошли – возможно, это пассивное сопротивление власти либо им просто неинтересна политика. Кирилл Казаков:

Вообще, любая электоральная кампания так заканчивается. Кто-то против. Андрей Лазуткин:

65 % – это наши 82 %. Это люди, которые прямо поддерживают Президента и те изменения, которые были внесены. Есть еще 10 % людей, которые голосовали против. По каким причинам? По разным. Кому-то нравится, может быть, текущая Конституция, которая очень централизована, очень жесткая и имеет тоже свои плюсы. Кто-то, может, голосовал против по неким соображениям своим. И, кроме того, у нас есть 3 % людей, которые испортили бюллетени, рисовали там непонятно что, рвали их там. Кирилл Казаков:

Те 3 %. Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наши знаменитые 3 %.

Андрей Лазуткин:

А о чем нам говорят эти 3 %? Это люди, которые напрямую сегодня управляются Telegram-каналами. Если вчера это были гражданские каналы, вот, мы там просто против Лукашенко, за все хорошее, против всего плохого. То сегодня это каналы, которые работают уже по теме спецоперации в России. Получается, что эта вся инфраструктура имела двойное назначение. То есть пока у нас войны не было – это была такая политическая тема. Выборы, референдум, протесты – социальная схема. А сегодня это уже, скажем так, чисто военные такие вот вопросы. К сожалению, это для нас большая угроза. Вот эти 3 % – 200 тысяч человек – это вроде как и не много в процентаже, а получается, что с ними тоже надо как-то работать. И когда мы видели вот эту вот всю повестку их, которая в том числе вчера была на площадях у нас, попытка заявить что-то – это не антивоенная повестка, это повестка именно в поддержку Украину. И мы как союзник России, все-таки Союзное государство, мы должны эти вещи купировать, я считаю. Потому что завтра вот эта молодежь, которой 18 лет, она ходит, кричит «Слава Украине» по Минску – завтра она может и автомат взять, кто знает. Потому что с ними будут работать. Алена Сырова, СТВ:

Как-то очень быстро вчера их запал исчез. Кирилл Казаков:

Их было вчера не много, на самом деле не много.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Да, и слишком молодая это была публика для автомата. Я тоже проезжал и видел. На Немиге вот это вот, да. Вот эта глобальная веселуха. Андрей Лазуткин:

Самые шумные не пошли, вы понимаете. Пошли дурачки. Тем не менее проблема есть. Александр Шатько:

Сигналили очень крутые машины. Андрей Лазуткин:

Давление будет только усиливаться. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Вы знаете, самое главное, что мы этот этап прошли. Бескровно, спокойно, то, что нам обещали беглые, то, что обещали на Западе. Нам же обещали кровью залиться, вы же помните? Кирилл Казаков:

Помним.