Что Совет Республики делает для лагеря беженцев на границе? Руководит Наталья Кочанова

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Калина Викторовна, скажите, как там идет помощь? Я знаю, что Совет Республики принимает непосредственное участие и в организации, и координации поступления гуманитарной помощи. Что там? Сколько всего оказано? Всю неделю, я знаю, что представители Совета Республики работают на границе.

Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Действительно, оказание помощи беженцам на границе находится на контроле у Совета Республики, лично Натальи Ивановны Кочановой. И наш председатель Постоянной комиссии Виктор Андреевич Лискович практически с первого дня и по сегодняшний день находится на границе, в самом эпицентре этих событий, координирует действия и государственных органов, и волонтеров, и общественных организаций, чтобы решить те вопросы, с которыми обращаются беженцы. Каждый день мы получаем от него информацию, где он нам рассказывает о ситуации на границе и о том, как обеспечиваются эти базовые потребности и безопасность тех людей, которые находятся на границе. Кирилл Казаков:

И даже шаурма есть, и банкомат есть, и автолавка приезжает. Калина Капуцкая:

Благодаря работе сенаторов обеспечены беженцы и крышей над головой, и продуктами питания, и горячей водой. И сегодня уже расширен ассортимент этой же автолавки. Несколько дней назад началась вакцинация желающих. Алена Сырова:

Практически санаторные условия. Калина Капуцкая:

Да. Оказание полной медицинской помощи. Каждый день за ней обращаются.