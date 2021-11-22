Что Совет Республики делает для лагеря беженцев на границе? Руководит Наталья Кочанова
Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Калина Викторовна, скажите, как там идет помощь? Я знаю, что Совет Республики принимает непосредственное участие и в организации, и координации поступления гуманитарной помощи. Что там? Сколько всего оказано? Всю неделю, я знаю, что представители Совета Республики работают на границе.
Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Действительно, оказание помощи беженцам на границе находится на контроле у Совета Республики, лично Натальи Ивановны Кочановой. И наш председатель Постоянной комиссии Виктор Андреевич Лискович практически с первого дня и по сегодняшний день находится на границе, в самом эпицентре этих событий, координирует действия и государственных органов, и волонтеров, и общественных организаций, чтобы решить те вопросы, с которыми обращаются беженцы. Каждый день мы получаем от него информацию, где он нам рассказывает о ситуации на границе и о том, как обеспечиваются эти базовые потребности и безопасность тех людей, которые находятся на границе.
Кирилл Казаков:
И даже шаурма есть, и банкомат есть, и автолавка приезжает.
Калина Капуцкая:
Благодаря работе сенаторов обеспечены беженцы и крышей над головой, и продуктами питания, и горячей водой. И сегодня уже расширен ассортимент этой же автолавки. Несколько дней назад началась вакцинация желающих.
Алена Сырова:
Практически санаторные условия.
Калина Капуцкая:
Да. Оказание полной медицинской помощи. Каждый день за ней обращаются.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
И при этом пытаются нас обвинить в чем? Постоянно идет пропагандистская война. Вбросили, что мы не оказываем гуманитарную помощь, а поляки хотят, но мы не даем. Тут же ответ. Президент Кочанову Наталью Ивановну назначает руководителем этой гуманитарной операции. Там, на месте, находится Лискович, он врач, кстати, по образованию, человек, который хорошо знает Гродненскую область, выходец оттуда. И Дмитрий Шевцов, руководитель белорусского Красного Креста – это международная организация, которая обязана оказывать помощь.
Здесь упомянули, посчитали, во сколько Беларуси это обходится в сутки. И уже на полном серьезе наши беглые, вслед за ними западные средства пропаганды говорят: может это наконец-то подорвет режим Лукашенко? «Чем больше будут эти беженцы, они там средства на них будут тратить, и все это уйдет впустую».
Но по поводу, меньше становится беженцев или нет. Во-первых, было четко заявлено, что рушит полностью теорию о том, что мы тут организовали этот кризис. Мы выдворяли мигрантов, которых подозревали в совершении или склонности к совершению тех или иных преступлений. Я наблюдаю на улицах Минска – тоже разные байки, что они тут лагеря разбивают. Нет никаких лагерей, но есть эти люди. Абсолютно нормальные, законопослушные люди, которые не совершают никаких преступлений здесь. Никаких оснований у белорусских правоохранительных органов применять к ним какие-то санкции нет.
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