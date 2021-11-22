Почему выгодно снова делать нас виноватыми? Отвечает магистр политических наук
Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.
Алена Сырова, СТВ:
Говорят о том, что мигрантов в лагере становится все меньше. Люди не теряют надежду и пытаются прорваться в Польшу, уходят из лагеря. Нас обвиняют в том, что мы их чуть ли не насильно выталкиваем из этого торгово-логистического центра. Почему выгодно снова нас делать виновными?
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Все увидели, весь мир, как бы ни пытались скрывать и поляки, и западные так называемые журналисты, все увидели запредельную жестокость польских пограничников, военнослужащих и так далее. И они думают: ведь не мы одни жестоки. Вот посмотрите, белорусы их выталкивают, белорусы их гонят из логистического центра. Они вот только не понимают одного: зачем кого-то выгонять, выталкивать, когда белорусы столько сил потратили в этом логистическом центре – людей согреть, накормить, мобилизовать общественность.
Алена Сырова:
Но эксперты посчитали, что около 20 тысяч евро мы тратим в день, по самым маленьким подсчетам.
Виктор Саевич:
Тут уже никакие деньги… Белорусы никогда ни одного человека не оставляют в беде. Это наш такой национальный, можно сказать, характер – помочь любому человеку. Белорусы сами испытали страшный геноцид и в годы войны, и в годы Западной Беларуси, в годы польской оккупации. Мы столько прошли, что мы никогда ни одного человека не обидим, наоборот, поможем. И вот что я хочу сказать, самое главное – для многих вызвало удивление, что поляки такие жестокие люди. Думали: как? Вроде европейская страна. А я хочу сказать, что эта жестокость очень много лет. И мы помним, как 100 лет назад они уничтожали красноармейцев в лагерях, десятки тысяч было убито, как в Западной Беларуси мучили белорусов, бросали в тюрьмы, расстреливали. И есть такая очень интересная книга, называется «Польский террор в Белоруссии». Написана российскими и белорусскими авторами, где очень четко рассказывается, как на территории Беларуси в военные, послевоенные годы польские националисты уничтожали наш народ. Так и называется: «Польский террор в Белоруссии».
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