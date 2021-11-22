Почему выгодно снова делать нас виноватыми? Отвечает магистр политических наук

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты. Алена Сырова, СТВ:

Говорят о том, что мигрантов в лагере становится все меньше. Люди не теряют надежду и пытаются прорваться в Польшу, уходят из лагеря. Нас обвиняют в том, что мы их чуть ли не насильно выталкиваем из этого торгово-логистического центра. Почему выгодно снова нас делать виновными?

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Все увидели, весь мир, как бы ни пытались скрывать и поляки, и западные так называемые журналисты, все увидели запредельную жестокость польских пограничников, военнослужащих и так далее. И они думают: ведь не мы одни жестоки. Вот посмотрите, белорусы их выталкивают, белорусы их гонят из логистического центра. Они вот только не понимают одного: зачем кого-то выгонять, выталкивать, когда белорусы столько сил потратили в этом логистическом центре – людей согреть, накормить, мобилизовать общественность. Алена Сырова:

Но эксперты посчитали, что около 20 тысяч евро мы тратим в день, по самым маленьким подсчетам.