«Это уже фронтовые условия». Вадим Гигин о работе журналистов на границе с Польшей

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Сейчас в Восточной Европе очень активна Великобритания. За этим кризисом во многом стоит она. Они разработали новую концепцию Global Britain. У нас реально сейчас в районе Гродно находится фронт, причем не условный какой-то, а вполне себе реальный. Наши журналисты приезжают с фронта. Вы же их готовите к поездке, как на фронт. Покупается амуниция специальная. Они рискуют как минимум здоровьем. Я с Людой Гладкой разговаривал, когда на них вода обрушивается, рядом беженцы, они стараются детям помочь, а сама вся мокрая выходит. Это что такое? Это уже фронтовые условия. И вот этот фронт показал целый клубок противоречий.

Великобритания пытается подорвать Евросоюз, показать его неэффективность, Польша – решить свои внутренние проблемы и занять место лидера. У польского истеблишмента испокон веков какие-то фантазии бредовые, что они должны стать супердержавой, что они заслон какой-то на востоке, от варваров всех оберегают. У политиков польских это с молоком матери впитано. Там до фашизма один шаг. И они порой этот шаг, как при Пилсудском, уже делали. Американцы очень любопытную позицию занимают. Вроде бы комментируют, но вперед сильно, по крайней мере публично, не лезут. И вот весь этот клубок противоречий показали эти события. Сейчас у них главная задача – на Западе не знают, как выйти из этого кризиса. Их версия – это все организовал Лукашенко. Так выбейте у Лукашенко оружие – пустите эти 2 000 беженцев, всему миру покажите, окажите им помощь и скажите: «Больше ни одного». Но они этого не сделают.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Сегодня Deutsche Welle заявило, что все, Берлин не будет принимать 2 000 беженцев, все на этом.