«Это уже фронтовые условия». Вадим Гигин о работе журналистов на границе с Польшей

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Сейчас в Восточной Европе очень активна Великобритания. За этим кризисом во многом стоит она. Они разработали новую концепцию Global Britain. У нас реально сейчас в районе Гродно находится фронт, причем не условный какой-то, а вполне себе реальный. Наши журналисты приезжают с фронта. Вы же их готовите к поездке, как на фронт. Покупается амуниция специальная. Они рискуют как минимум здоровьем. Я с Людой Гладкой разговаривал, когда на них вода обрушивается, рядом беженцы, они стараются детям помочь, а сама вся мокрая выходит. Это что такое? Это уже фронтовые условия. И вот этот фронт показал целый клубок противоречий.
Великобритания пытается подорвать Евросоюз, показать его неэффективность, Польша – решить свои внутренние проблемы и занять место лидера. У польского истеблишмента испокон веков какие-то фантазии бредовые, что они должны стать супердержавой, что они заслон какой-то на востоке, от варваров всех оберегают. У политиков польских это с молоком матери впитано. Там до фашизма один шаг. И они порой этот шаг, как при Пилсудском, уже делали. Американцы очень любопытную позицию занимают. Вроде бы комментируют, но вперед сильно, по крайней мере публично, не лезут. И вот весь этот клубок противоречий показали эти события. Сейчас у них главная задача – на Западе не знают, как выйти из этого кризиса. Их версия – это все организовал Лукашенко. Так выбейте у Лукашенко оружие – пустите эти 2 000 беженцев, всему миру покажите, окажите им помощь и скажите: «Больше ни одного». Но они этого не сделают.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Сегодня Deutsche Welle заявило, что все, Берлин не будет принимать 2 000 беженцев, все на этом.
Алена Сырова, СТВ:
Но и польское руководство сказало, что они самостоятельная, суверенная страна, поэтому не будут выполнять никакие договоренности, достигнутые за их спиной.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Журналисты в европейских странах, на европейских телеканалах транслируют таким образом ситуацию, что Лукашенко виноват в том, что он приказал своим силовикам ограничить их передвижение по Беларуси, и они фактически не могут вернуться. Они сидят возле колючей проволоки, с этой стороны стоят польские спецназовцы и пограничники, а с этой стороны…
Вадим Гигин:
Они еще не то рассказывают. Они рассказывают, что им таблетки дают наркотические, чтобы они бросались туда. Они рассказывали, что белорусские пограничники по ночам вскрывают границу. Они рассказывали, что белорусские пограничники и силовики дают им в руки бомбы. Мэтью Чанс рассказывал, что они бросали эти бомбы.
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