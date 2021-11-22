Виктор Саевич о визитах чиновников ООН и ВОЗ в лагерь беженцев: «Они обязаны соблюдать элементарную видимость справедливости»

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Чиновники ВОЗ сегодня [22 ноября – прим. ред.] были в лагере беженцев. Побыли полчаса. Ни на один вопрос касательно того, что делать с водометами, как реагировать ВОЗ. Точно такие же абсолютно пустые ответы были и у чиновников от ООН. Это просто попытка каким-то образом соблюсти церемониал? Потому что они вроде как чиновники мировых компаний приехали, но при этом они финансируются Штатами, поэтому они все равно совершают то, что говорят Соединенные Штаты Америки.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Вы абсолютно правы. Они, во-первых, обязаны, потому что они вроде как международные организации. Они обязаны соблюдать элементарную видимость справедливости и должны бывать во всех горячих точках, помогать (тем более ВОЗ) больным людям, тем более такая обстановка тяжелая. Люди мерзнут, голодают, поэтому они приехали. Но реально они ничего делать не будут, потому что все эти международные организации, по сути, подчиняются Соединенным Штатам Америки. Во-вторых, они прекрасно понимают, что такое Польша. Буквально на наших глазах происходит историческое событие. Польша окончательно превращается в фашистское государство. И это надо открыто говорить. Потому что травить химическим оружием, поливать чуть ли не в мороз холодной водой – это чисто фашистский подход. Польша сформировалась. Конечно, многие в Польше ненавидят Дуду, но большое количество и поддерживает. Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Я говорил про Качиньского. Дуду они выдвинули на первый план, у него более человечное лицо. Виктор Саевич:

Дело в том, что значительная часть поляков поддалась этой пропаганде фашистской, как в свое время в гитлеровской Германии большая часть немцев поддалась пропаганде. Поэтому эти чиновники даже мягко не пожурили Польшу. Они видят, как Польша направлена в сторону Союзного государства.