Вадим Боровик, политолог:

Нацизм – это инструмент. У хирурга есть долото, чтобы долбить, и есть скальпель. Он может убить, а может спасти жизнь. Поэтому давайте об инструментах. А теперь мы говорим, что происходит в мире. Есть два подхода к контролю мира. Контроль двух океанов: американцы, наклонив Великобританию во время Второй мировой войны, взяв под контроль Тихий и Атлантический океаны, сегодня контролируют мир. Самый сильный флот в мире, в пять раз превосходит все флоты других стран. Второй контроль мира – это Heartland, Евразия. И здесь они создают проблему. У них есть теория хаоса, они говорят: мы начинаем войну не для того, чтобы выиграть, наши соперники должны быть на десятилетия вперед ослаблены, чтобы они не могли с нами конкурировать. Смотрите, что они утворили у нас здесь. В регионе американцы начали войну. Они ослабляют Европу, своего конкурента, ослабляют евро, всячески втягивая через националистические противоречия европейские государства в конфликт. Сегодня Зеленский уже заявляет, что он начнет войну на территории России. Задача в чем? Россию они уже не рассматривают как равного себе. Они считают, что Россия – это путь к Китаю, и им надо на границах Китая, своего экономического конкурента, создать хаос – пять-семь воюющих республик.

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