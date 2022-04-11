Боровик о российском посольстве: Я их критикую за что? Пишут аналитические записки на тысячу лет назад – Ивану Грозному

Вадим Боровик, политолог:

Что мы должны делать? Меня пригласили в российское посольство. Я их всегда критикую за что? Пишут аналитические записки в основном историки и на тысячу лет назад – Ивану Грозному. Не надо нам этих. Посмотрите, как пишут американцы: 10 разведок, 14 институтов, вице-президенты… Я им задал три вопроса, русским, моим друзьям в посольстве. Во-первых, а где ваши деньги? Почему золотовалютные резервы Российской Федерации находятся в западных банках? Слава богу, начали переводить, это было 5-6 лет назад, они только 6 % оставили в долларах, 23 % в евро, но все равно много. То есть деньги там, олигархи там, там клубы. Правильно, покупайте этих чиновников продажных европейских. Правильно, создаете там коррупцию, молодцы. Но разведка должна жестче работать. Когда мы научимся создавать проблемы на Западе, когда они будут переживать о своей целостности территориальной… Почему Ирландии не помогаем отсоединиться от Великобритании? Почему не воюет Мексика за Техас? Вот так мы должны работать! А пока у них нет там проблем, они лезут к нам и будут лезть. Жестче надо быть. Хватит расслабляться, тогда забудете и о нацистах.

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