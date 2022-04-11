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Ананич: Нам всё врали! Нас пытались увести по ложному следу. Промывали мозги. Но Беларуси не промоешь мозги

11 апреля 2022 17:06
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Новости Беларуси. Историческое беспамятство? В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в ток-шоу «По существу» обсудили современную трансформацию националистических идей.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Скажите, видя вот эти факты, которые происходят в Бухенвальде, видя вот эту хронику, скажите мне, насколько мы все-таки своевременно приняли закон о том, чтобы мы все-таки сохранили память. О том, какая была война, и как мы действительно пострадали.  

Ананич: Нам всё врали! Нас пытались увести по ложному следу. Промывали мозги. Но Беларуси не промоешь мозги-1

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Сначала о том действии, которое совершено. Нас не просто уже пробуют на зуб. Нас открыто уничтожают. Уничтожают нашу память. Не просто фальсифицируют – уничтожают. Но это печально закончится для тех, кто это делает. Уроки истории вернутся на ту землю, нам не хочется, чтобы повторилось. И мы за это боремся, чтобы никогда больше в мире не повторился ужас нацизма. Поэтому у нас закон о недопущении реабилитации нацизма, поэтому у нас закон о геноциде белорусского народа, поэтому вся политика суверенной Беларуси строится на святости и Великой Победы, и уважения к этой жертвенности нашего народа. Мы сегодня видим, что происходит. И где эти корни. И мы уже все ниточки связали и понимаем, что вот там они, корни. Мне не жаль будет Европу, если там будет то, что сегодня мы смотрим как историческую хронику. Они будут виноваты сами. А мы, белорусы, свои выводы сделали. Сделали, как только увидели, что определенная часть, пусть ничтожная в количестве, но посмела взять вот эту тряпку и использовать ее в так называемых протестных движениях.  

Кирилл Казаков:  
Нам столько говорили о том, что в Германии отказались от нацизма, для них это на уровне ментальности уже заложено.  

Лилия Ананич:  
Нам врали, нам все врали! Нас пытались увести по ложному следу. Нам давали какую-то пищу: глобальные ценности, что-то такое светлое, демократическое. Давайте, стремитесь к нам. У нас хорошо. Промывали мозги. Но Беларуси, стране и народу, не промоешь мозги. У нас столько боли внутри, ее хватит еще на десятки поколений. И столько гордости.  

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# Год исторической памяти # общество # Кирилл Казаков # Лилия Ананич # Фотофакт

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