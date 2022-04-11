Угрозы журналистам и госслужащим – это последствия геноцида во время ВОВ? Ответили в Генпрокуратуре

Кирилл Казаков, СТВ: Мы говорим о геноциде. Мы прожили очень много времени, когда говорили о том, что сначала погиб каждый четвертый, потом погиб каждый третий. Понятное дело, что это боль для каждой семьи белорусской. Мы видим памятники. Для нас за последние 28 лет это не стало чем-то другим, как это стало в Литве, Латвии, Эстонии и Украине. Но геноцид. Вот вы занялись этим делом. У вас возникло внутреннее человеческое ощущение, что действительно что-то такое еще не рассказано? И что когда мы это покажем, действительно докажем, что мы практически были уничтожены?

Валерий Толкачев, начальник управления – руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Беларуси:

Безусловно. Те факты, которыми мы располагали ранее, постоянно увеличиваются. Мы обладаем более новыми фактами зверств самими нацистами, их пособниками. Что мы видим? На сегодня очень активно идет в том числе, в первую очередь, нашими так называемыми западными партнерами – это попытки переписать историю. Украсть подвиг советского солдата-освободителя. Приуменьшить трагедию белорусского народа. Что мы также видим. И мы должны понимать, что спустя десятилетия, по сути, ничего не поменялось. То есть те методы, формы, которые использовали ранее в ходе геноцида, в настоящее время с помощью интернета и так называемых Telegram-каналов формируются, создаются списки госслужащих, членов их семей. Идут активные призывы к насильственным действиям в отношении должностных лиц. Этому нужно ставить барьеры, давать отпор.

Кирилл Казаков:

То есть мы говорим о том, что если мы расследуем дело о геноциде, то некоторые эти отголоски, например, того, что было в 2020 году, мне, вам, каждому здесь в студии угрожали – это последствия того самого геноцида?

Валерий Толкачев:

Да. Только новые формы, методы геноцида. Уже на современных реалиях.

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