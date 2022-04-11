НАН: «Интеграл» освоил выпуск нового семейства микросхем, которые попадают под ограничения Госдепа Штатов

Новости Беларуси. Пока наш спутник покорял орбиту, доходы от его работы превысили расходы почти на 20 миллионов долларов, а космическая отрасль получила крепкий фундамент для развития и не упустила шанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественные компании производят оптику, микросхемы, программное обеспечение и комплектующие для космических систем. Белорусский след на просторах вселенной не сотрут даже пресловутые санкции, заверяют эксперты.