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НАН: «Интеграл» освоил выпуск нового семейства микросхем, которые попадают под ограничения Госдепа Штатов

11 апреля 2022 17:49
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Новости Беларуси. Пока наш спутник покорял орбиту, доходы от его работы превысили расходы почти на 20 миллионов долларов, а космическая отрасль получила крепкий фундамент для развития и не упустила шанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественные компании производят оптику, микросхемы, программное обеспечение и комплектующие для космических систем. Белорусский след на просторах вселенной не сотрут даже пресловутые санкции, заверяют эксперты.

НАН: «Интеграл» освоил выпуск нового семейства микросхем, которые попадают под ограничения Госдепа Штатов-1

Сергей Золотой, директор НИРУП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:
«Интеграл» освоил выпуск нового семейства микросхем, причем тех микросхем, которые попадают под ограничения Госдепа Штатов. Сейчас «Интеграл» эти микросхемы выпускает, и постоянно растет экспорт вот этих комплектующих не только в Российскую Федерацию. «Интеграл» поставляет достаточно широко. Только в 2016 году, по моей информации, «Интеграл» предприятиям «Роскосмоса» продал микросхем на сумму более 20 миллионов долларов. Процентов на 90 сегодня мы самодостаточны. Мы производим не только комплектующие, мы производим и системы, которые по своему уровню не уступают зарубежным.

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# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Золотой # Ксения Худолей # Фотофакт

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