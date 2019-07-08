Верите в женскую дружбу? А вот что об этом думает психолог

Дружба крепкая не сломается. А что может быть более неустойчивым, чем дружба на шпильке? О призрачности женской дружбы судачат поколения. Ее фундаментальность ставят под сомнение даже «звезды».
4 из 5 минчанок, опрошенных корреспондентами программы «Утро. Студия хорошего настроения», утверждают обратное. Лукавят?
– У меня подруга, с которой мы дружим с первого класса. Она очень хороший человек.
– Лучшая подруга живет в Америке. И вот мы уже 5 лет дружим.
– Я со своей подругой дружу уже 48 лет.
– Я думаю, что мы также способны дружить, как и мужчины.
– Веры в искренность женской дружбы нет, потому что женская конкуренция к мужчинам в наше время как-то маловата. Не хватает.
Чтобы исключить все домыслы, ответ на вопрос даст психолог.
Марина Прохорова, психолог:
Женская дружба существует, как и дружба в принципе. Сама дружба как таковая зарождается в глубоком детстве, основанная на игре. И тогда нет значения – мальчики или девочки. Все собираются в один детский коллектив и выстраивают дружественные отношения.
Гендерный заголовок в межличностных отношениях появляется в подростковом периоде. Детский организм преображается, у девочки происходит принятия себя как женщины.
За адаптацию девочки в женском мире отвечают ее родители. В большей степени ее мать, которая и выступает прообразом идеальной подружки.
От ее посыла зависит формирование самооценки, раскрытие женского потенциала дочери и, следовательно, уровень доверия к представительницам своего пола. Нередки случаи, когда между ними возникает соперничество, борьба за внимание в семье.
Марина Прохорова:
Матери могут критично относиться в силу своих страхов, тревоги за дочь, что с ней может случиться в будущем. Не имея близкого контакта с матерью тесного, девочка сама вынуждена как-то взрослеть. Она получает негативный опыт общения с женщинами.
В обществе сверстников юная особа транслирует полученный опыт в семье. Невооруженный материнской поддержкой ребенок, будет настроен на поражение.
Марина Прохорова:
Существует страх предательства, отвержения. «Если я откроюсь, как вы обойдетесь с моим внутренним миром, с моими секретами – не будут ли они потом достоянием общественности».
Правильно сформированная здоровая личность, а значит уверенная в себе девушка, не станет вступать в бессмысленную конкуренцию, а будет готова установить взаимовыгодные связи с участницами «дамского клуба».
Марина Прохорова:
Есть примеры сотрудничества, когда две девушки обмениваются жизненным опытом. Когда они мотивируют друг друга, воодушевляют друг друга. Являются стимулом развиваться, становиться лучше. Это взаимоподдержка. Вот такой контакт действительно ценный.