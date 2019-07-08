Верите в женскую дружбу? А вот что об этом думает психолог

Дружба крепкая не сломается. А что может быть более неустойчивым, чем дружба на шпильке? О призрачности женской дружбы судачат поколения. Ее фундаментальность ставят под сомнение даже «звезды».

Чтобы исключить все домыслы, ответ на вопрос даст психолог.

– У меня подруга, с которой мы дружим с первого класса. Она очень хороший человек. – Лучшая подруга живет в Америке. И вот мы уже 5 лет дружим. – Я со своей подругой дружу уже 48 лет. – Я думаю, что мы также способны дружить, как и мужчины. – Веры в искренность женской дружбы нет, потому что женская конкуренция к мужчинам в наше время как-то маловата. Не хватает.

Марина Прохорова, психолог:

Женская дружба существует, как и дружба в принципе. Сама дружба как таковая зарождается в глубоком детстве, основанная на игре. И тогда нет значения – мальчики или девочки. Все собираются в один детский коллектив и выстраивают дружественные отношения.

Гендерный заголовок в межличностных отношениях появляется в подростковом периоде. Детский организм преображается, у девочки происходит принятия себя как женщины.

За адаптацию девочки в женском мире отвечают ее родители. В большей степени ее мать, которая и выступает прообразом идеальной подружки.

От ее посыла зависит формирование самооценки, раскрытие женского потенциала дочери и, следовательно, уровень доверия к представительницам своего пола. Нередки случаи, когда между ними возникает соперничество, борьба за внимание в семье.