В том числе три ответа, которых ждёт Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься каждому?

Новости Беларуси. На что готовы белорусы, чтобы защитить свой суверенитет, независимость и самостоятельность? Эти вопросы землякам Президент озвучил во время ежегодного Послания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Острые темы, над которыми действительно стоит задуматься, тут же обрели общественный резонанс. Ведь когда над страной нависла военная угроза, не ослабевают экономический и информационный прессинги, это касается каждого. О судьбоносном и стратегическом – материал Ксении Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Готовы ли мы вкладываться в укрепление обороноспособности страны? Наверняка задумывался над этим редкий белорус. А между тем который месяц милитаризация вдоль наших рубежей – волнительный инфоповод и в медиа, и в интернете. Конечно, ситуацию на контроле держит главнокомандующий, меры принимают профильные ведомства. Но! Мир и спокойствие ведь общие желания, а свои желания нужно быть готовым защищать.

Авдонин: у нас должно быть вооружение, чтобы мы могли вести при тех или иных обстоятельствах боевые действия. Подробнее здесь. Ксения Худолей:

Оборона – показатель силы и стоп-кран для желающих ею помериться. Укрепить обороноспособность стоит немалых средств. И здесь каждый должен понимать: речь не идет о том, чтобы нести последние сбережения на благо военпрома. Есть множество людей и способов поучаствовать в усилении белорусской брони. В первую очередь, понимая – за защиту своей страны я отвечаю не меньше других. Игорь Марзалюк: «Если будут какие-то провокации, то провокаторам придётся очень несладко». Читайте здесь.

Независимость. На что мы готовы, чтобы сохранить ее? Этот вопрос Президента понятен каждому белорусу. Александр Лукашенко не раз говорил: независимость – наше главное богатство, и этот тезис никто не в силах отрицать. Однако настало время вместе определиться, какую цену мы готовы заплатить. ​Вадим Боровик: «Хотят ли русские войны, хотят ли белорусы войны? Нет, не хотим». Читайте здесь.